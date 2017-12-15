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15:45 (мск), источник: Советский спорт

Полторы тысячи билетов было продано на бой Гассиев — Дортикос за первые часы

Продажа билетов в партер стартует на следующей неделе.

Источник: РИА "Новости"

В четверг стартовала продажа билетов на полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

За первые десять часов было продано 1500 билетов. Бой, который пройдет 3 февраля в Сочи в ледовом дворце «Большой», вызывает большой ажиотаж среди болельщиков. Общая вместимость арены — 13800 человек, таким образом, более 10% билетов уже было реализовано.

Ценовой диапазон билетов — от 1000 до 90000 рублей.

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