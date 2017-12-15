Полторы тысячи билетов было продано на бой Гассиев — Дортикос за первые часы

В четверг стартовала продажа билетов на полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

За первые десять часов было продано 1500 билетов. Бой, который пройдет 3 февраля в Сочи в ледовом дворце «Большой», вызывает большой ажиотаж среди болельщиков. Общая вместимость арены — 13800 человек, таким образом, более 10% билетов уже было реализовано.