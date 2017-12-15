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12:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бой Мейвезер — Макгрегор — второй по количеству продаж в истории

Поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором по системе Pay-Per-View (PPV) приобрели 4,3 миллиона раз, информирует boxingscene.com.

Источник: AP 2017

Это второй результат в истории бокса. Первое место занимает бой между Мейвезером и Мэнни Пакиао, который купили 4,6 миллиона раз.

Отметим, что в топ-5 поединков по числу PPV вошло сразу четыре боя с участием Мейвезера.

Топ-5 самых продаваемых боев по PPV:

1. Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо (4,6 миллиона).

2. Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор (4,3).

3. Оскар де ла Хойя — Флойд Мейвезер-младший (2,4).

4. Флойд Мейвезер — Сауль Альварес (2,2).

5. Эвандер Холифилд — Майк Тайсон (1,9).

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