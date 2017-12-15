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Бой Мейвезер — Макгрегор — второй по количеству продаж в истории
Поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором по системе
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Поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором по системе
Это второй результат в истории бокса. Первое место занимает бой между Мейвезером и Мэнни Пакиао, который купили 4,6 миллиона раз.
Отметим, что в топ-5 поединков по числу PPV вошло сразу четыре боя с участием Мейвезера.
Топ-5 самых продаваемых боев по PPV:
1. Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо (4,6 миллиона).
2. Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор (4,3).
3. Оскар де ла Хойя — Флойд
4. Флойд Мейвезер — Сауль Альварес (2,2).
5. Эвандер Холифилд — Майк Тайсон (1,9).