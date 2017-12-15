Нурсултан Назарбаев наградил Каната Ислама

Орден «Құрмет» учрежден в 1993 году. Орденом награждаются граждане за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность. Орден не имеет степеней.

Напомним, ранее команда Ислама анонсировала, что в мае 2018 года он проведет бой в столице Казахстана, который будет приурочен к 20-летию Астаны. При этом бой Ислама станет главным в вечере бокса, в рамках которого выступят еще несколько казахстанских боксеров, чьи имена пока не называются. В конце же декабря Канат отправится в США, где проведет еще один бой, сроки которого не уточняются.