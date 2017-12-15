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10:37 (мск), источник: Sports.kz

Сондерс хочет опередить Головкина с контрактом на бой против Альвареса

Обладатель титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс надеется заполучить шанс выйти на ринг против Сауля Альвареса раньше Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

— Я хочу драться с победителем реванша Головкина и «Канело», если он состоится, или даже просто с «Канело». После того, как я разберусь с Лемье в субботу, я буду рад сесть с Оскаром де ла Хойя и подписать контракт еще до того, как покинуть страну.

Лемье очень подвержен различным травмам. Но я не хочу, чтобы его команда искала оправданий. Он очень хороший боец. С Головкиным он потягался на элитном уровне. Но я знаю, что смогу с ним разделаться. После этого я желаю сразиться с GGG и «Канело», чтобы увидеть, кем я по-настоящему являюсь, — заявил на пресс-конференции британский боксер.

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