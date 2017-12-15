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10:06 (мск), источник: Sports.kz

Непобедимый казахстанец решением судей одержал седьмую победу на профи-ринге

Казахстанский боксер-легковес Аблайхан Хусаинов успешно провел свой очередной бой на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.

В рамках вечера бокса в Сорель-Трэси (провинция Квебек, Канада) Хусаинов решением большинства судей победил мексиканца Хесуса Сильвейру в шестираундовом бою.

После этого боя послужной список Аблайхана включает в себя семь побед в семи боях (пять — досрочно) при отсутствии поражений. Сильвейра проиграл свой пятый поединок при восьми победах и одной ничьей.

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