Самый титулованный тренер в истории "Спартака" подводит итоги года для красно-белых и выделяет главные события.
Непобедимый казахстанец решением судей одержал седьмую победу на профи-ринге
Казахстанский
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Казахстанский
В рамках вечера бокса в
После этого боя послужной список Аблайхана включает в себя семь побед в семи боях (пять — досрочно) при отсутствии поражений. Сильвейра проиграл свой пятый поединок при восьми победах и одной ничьей.