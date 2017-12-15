Журналисты считают, что Мэйвезер не справится с силой Головкина
Журналист TheFightCity.com Ли Уайли и его коллега из журнала The Ring Том Грэй прокомментировали потенциальный бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Флойда
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Журналист TheFightCity.com Ли Уайли и его коллега из журнала The Ring Том Грэй прокомментировали потенциальный бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Флойда
«В этом бою я отдал бы предпочтение натуральному средневесу. GGG слишком большой, сильный и мощный для Флойда», — пишет Уайли в твиттере.
«Флойд не устроен так, чтобы выдерживать и блокировать удары Головкина даже в маленьких перчатках. Также ему уже сорок, он неактивен. Он признал, что бой с Макгрегором — это было “его время”. В бою с GGG “его времени” уже не будет. Флойд был великим бойцом, но его дни позади», — добавляет Грэй.
Ранее Головкин говорил, что Мэйвезер — единственный боксер, ради которого он согласился бы спуститься в весе.