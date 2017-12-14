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23:10 (мск), источник: Sports.kz

Ломаченко сместил Головкина с вершины P4P-рейтинга ESPN

Телеканал ESPN опубликовал обновленную версию лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

В предыдущей версии первое место занимал казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), однако в новой его подвинул украинец Василий Ломаченко (10−1, 8 КО), победивший недавно кубинского боксера Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО).

ТОП-10 P4P-рейтинга ESPN выглядит так:
1. Василий Ломаченко (10−1, 8 КО)
2. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО)
3. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО)
4. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО)
5. Кит Турман (28−0, 22 КО)
6. Эррол Спенс (22−0, 19 КО)
7. Майки Гарсия (37−0, 30 КО)
8. Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО)
9. Наоя Иноуэ (14−0, 12 КО)
10. Деонтей Уайлдер (39−0, 38 КО).

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