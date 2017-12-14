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22:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поветкин vs Хаммер: распутье Русского витязя

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин в пятницу проведет свой первый бой после сокращения срока наказания по допинговому делу.

Источник: Спорт-Экспресс

Поветкин вновь выйдет на ринг в Екатеринбурге — именно там почти год назад и закрутились события, которые привели к дисквалификации, а затем к возвращению экс-чемпиона мира. Тогда перед боем с Бремейном Стиверном стало известно о том, что допинг-тест Александра дал положительный результат на остарин, и российского ветерана исключили из своих рейтингов все четыре ведущие международные боксерские организации. Потом последовали долгие разбирательства, между которыми Поветкин провел бой с украинцем Андреем Руденко. В том поединке Александр выглядел неплохо, несмотря на то, что провел все 12 раундов против не самого серьезного из соперников, и победил единогласным решением судей.

ПОДГОТОВКА К БОЮ

Побежденный Руденко теперь стал одним из спарринг-партнеров Поветкина. Также к новому бою Александру помогали готовиться Эркан Тепер, Адам Ковнацкий и Руслан Старк. Вся долгая ситуация с допинговыми обвинениями и возращением в рейтинги после уплаты штрафа, кажется, совсем не сказалась на российском боксере — физически он выглядит хорошо, да и с психологической точки зрения ничуть не сдал. Это не удивительно — Поветкин всегда считался одним из самых стойких наших бойцов с точки зрения психологии.

— Я за собой вины не чувствую, — отметил боксер. — Не могу понять, откуда взялся остарин в моей пробе, умышленно я его не принимал. Я готов к тому, что на Западе мое имя будет ассоциироваться с допингом.

В этот раз Поветкин сдаст допинг-тест только после боя, однако же есть основания полагать, что после случившегося в его команде тщательно проверяют буквально каждую банку спортивного питания. Новый скандал россиянину сейчас совершенно не нужен.

4 февраля. Лондон. Соперник Александра Поветкина в сегодняшнем поединке Кристиан ХАММЕР | Источник: Reuters

КТО ТАКОЙ ХАММЕР?

Соперником Александра станет боксер румынского происхождения 30-летний Кристиан Хаммер. В профессионалах он выступает с 2008 года, за это время одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В последний раз Хаммер выходил на ринг в мае в Гамбурге. Последнее поражение он потерпел в феврале 2015-го от британца Тайсона Фьюри. Пожалуй, это был его самый именитый соперник, однако же в рейтингах международных организаций Хаммер сейчас занимает неплохие позиции.

Была вероятность, что бой Поветкин — Хаммер может стать поединком за право стать обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет австралиец Джозеф Паркер. Однако данная информация не подтвердилась, и на кону будут стоять только пояса WBA International и WBO International.

ЧТО ЖДЕТ ПОВЕТКИНА ДАЛЬШЕ?

Это самый главный вопрос для Русского витязя. Пока 38-летний боксер не намерен завершать карьеру. На протяжении нескольких лет Поветкин был одним из сильнейших супертяжеловесов России, однако титулом регулярного чемпиона WBA владел лишь на протяжении двух лет. Он неоднократно был претендентом, однако больше пояс в руках не держал — отчасти виною тому всем известные допинговые проблемы.

Тем не менее Александр настроен продолжать борьбу — конечно, за новые титулы. И на данный момент в дивизионе расклад такой: Энтони Джошуа суперчемпион WBA и чемпион IBF, у Джозефа Паркера титул WBO, Деонтей Уайлдер сохраняет пояс WBC. К компании добавился еще и регулярный чемпион WBA Мануэль Чарр, который некогда был бит Поветкиным, а теперь забрал пояс, победив россиянина Александра Устинова. Пожалуй, из возможных целей эта — самая реальная.

Что касается Джошуа, Паркера и Уайлдера — нет сомнений, что Александр способен на конкурентный бой против любого из этих соперников. Однако же не так легко будет договориться об этом поединке. Поэтому пока что вопрос «что дальше» остается актуальным для Поветкина. Потому что Хаммера, конечно же, надо проходить без особых проблем.

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