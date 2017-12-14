Поветкин vs Хаммер: распутье Русского витязя
Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин в пятницу проведет свой первый бой после сокращения срока наказания по допинговому делу.
Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин в пятницу проведет свой первый бой после сокращения срока наказания по допинговому делу.
Поветкин вновь выйдет на ринг в Екатеринбурге — именно там почти год назад и закрутились события, которые привели к дисквалификации, а затем к возвращению
ПОДГОТОВКА К БОЮ
Побежденный Руденко теперь стал одним из
— Я за собой вины не чувствую, — отметил боксер. — Не могу понять, откуда взялся остарин в моей пробе, умышленно я его не принимал. Я готов к тому, что на Западе мое имя будет ассоциироваться с допингом.
В этот раз Поветкин сдаст
КТО ТАКОЙ ХАММЕР?
Соперником Александра станет боксер румынского происхождения 30-летний Кристиан Хаммер. В профессионалах он выступает с 2008 года, за это время одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В последний раз Хаммер выходил на ринг в мае в Гамбурге. Последнее поражение он потерпел в феврале 2015-го от британца Тайсона Фьюри. Пожалуй, это был его самый именитый соперник, однако же в рейтингах международных организаций Хаммер сейчас занимает неплохие позиции.
Была вероятность, что бой Поветкин — Хаммер может стать поединком за право стать обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет австралиец Джозеф Паркер. Однако данная информация не подтвердилась, и на кону будут стоять только пояса WBA International и WBO International.
ЧТО ЖДЕТ ПОВЕТКИНА ДАЛЬШЕ?
Это самый главный вопрос для Русского витязя. Пока 38-летний боксер не намерен завершать карьеру. На протяжении нескольких лет Поветкин был одним из сильнейших супертяжеловесов России, однако титулом регулярного чемпиона WBA владел лишь на протяжении двух лет. Он неоднократно был претендентом, однако больше пояс в руках не держал — отчасти виною тому всем известные допинговые проблемы.
Тем не менее Александр настроен продолжать борьбу — конечно, за новые титулы. И на данный момент в дивизионе расклад такой: Энтони Джошуа суперчемпион WBA и чемпион IBF, у Джозефа Паркера титул WBO, Деонтей Уайлдер сохраняет пояс WBC. К компании добавился еще и регулярный чемпион WBA Мануэль Чарр, который некогда был бит Поветкиным, а теперь забрал пояс, победив россиянина Александра Устинова. Пожалуй, из возможных целей эта — самая реальная.
Что касается Джошуа, Паркера и Уайлдера — нет сомнений, что Александр способен на конкурентный бой против любого из этих соперников. Однако же не так легко будет договориться об этом поединке. Поэтому пока что вопрос «что дальше» остается актуальным для Поветкина. Потому что Хаммера, конечно же, надо проходить без особых проблем.