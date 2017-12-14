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19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Поветкин достойно перенёс неприятности и теперь хочет драться за титул»

Тренер популярного российского тяжеловеса Иван Кирпа — о дисквалификации Поветкина, бое с Хаммером и возможности поединка с Тайсоном Фьюри.

Источник: РИА "Новости"

15 декабря в Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка» состоится возвращение на ринг популярного российского тяжеловеса Александра Поветкина. Спортсмен, только что отбывший дисквалификацию, возобновит активные выступления боем с Кристианом Хаммером, первым номером рейтинга WBO в своём дивизионе.

О подготовке к возвращению, периоде дисквалификации и дальнейших планах Поветкина «Чемпионату» рассказал тренер российского боксёра Иван Кирпа.

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— Расскажите о сопернике Александра. Криситан Хаммер — имя, знакомое не всем любителям бокса в России.
— Это опытный боксёр. Он обладает серией побед над достаточно неплохими соперниками. Первый номер WBO.

— Чем он опасен?
— Не могу сказать, чем он прям слишком опасен. Это достаточно крепкий боксёр, на уровне. Поэтому мы разбираем его слабые и сильные стороны. Могу сказать, что готовимся с полной отдачей, как всегда. Никакого шапкозакидательства нет.

— Почему Поветкин обязательно победит Хаммера?
— Потому что он мотивирован. У кого больше мотивации на этот бой, тот и выиграет. Саша хочет титульного боя. Очень тяжело и напряжённо работает несколько лет. Он по сути своей победитель, потому на каждый бой выходит только за победой.

— Если Хаммер будет пройден, что дальше для Поветкина?
— Я так далеко не смотрю. Есть данная дата — 15 декабря. Только на этом вся наша команда и сосредоточена. Александр всегда готов к дистанции в 12 раундов.

— Насколько сложно было держать Поветкина в нормальном физическом и моральном состоянии во время дисквалификации?
— Был груз напряжения от всех этих событий. Но мы понимали, что правы, что чистые, что нам надо готовиться, поэтому работали. Не останавливались ни разу. Александр и вся команда были в тренажёрном зале, боксёрском, ездили на физподготовительный сбор в Таиланд. Кроме психологического осадка ничего трудного не было в этом году. Сам Александр очень упорно работал и правильно и достойно переносил все эти свалившиеся на нас неприятности.

— Среди потенциальных соперников Поветкина называют действующих чемпионов тяжёлого веса — Уайлдера и Джошуа, которые в свою очередь пытаются организовать очный бой. Если договорятся, кто победит, по-вашему?
— Бой Уайлдер — Джошуа будет очень интересен для публики и мира бокса. Могу сказать только одно: в этом бою победит тот, кто первый попадёт. Оба — бьющие парни, оба не со стальными подбородками, поэтому я думаю, первое серьёзное попадание решит исход боя.

— Возвращение планирует и ещё один известный тяжеловес Тайсон Фьюри. Он даже предлагал болельщикам выбрать следующего соперника, а в список вариантов добавил Поветкина. Как вам такая идея?
— Тайсон Фьюри как всегда очень много говорит. Больше ему сейчас ничего не остаётся. Напоминает всем, что победил Кличко. Называет себя лучшим.

— Это не так?
— Фьюри придётся поработать, чтобы вернуть себя в нормальные кондиции. А после провести несколько боёв. И когда он будет хорошо стоять в рейтинге или будет претендентом на титул, можно будет говорить об этом человеке. А сейчас вообще никто не знает, вернётся Фьюри в бокс или это просто останется его словами.

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