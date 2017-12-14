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12:40 (мск), источник: ТАСС

Поветкин оказался легче Хаммера перед боем в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря./ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин оказался легче румына Кристиана Хаммера на взвешивании перед поединком, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

Источник: Reuters

Поветкин на итоговом взвешивании показал вес 101 кг, Хаммер — 116 кг.

Российский боксер с 5 декабря может проводить официальные поединки в связи с истечением дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре прошлого года перед боем против Бермейна Стиверна в допинг-пробе россиянина был обнаружен остарин.

В бою Поветкин — Хаммер на кону будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе Хаммера 22 победы (12 нокаутом) и четыре поражения. На счету Поветкина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

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