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09:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Золотой билет в жизнь», или какой гонорар ждет Сондерса за бои с Головкиным или «Канело»

Журналист Box Nation Стив Уиллис выразил мнение о том, чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) в будущем ждут большие гонорары в случае успешной защиты титула в бою против экс-чемпиона в этом же весе канадца Давида Лемье (38−3, 33 КО).

Поединок пройдет 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться на телеканале НВО. Сообщалось, что за этот бой Сондерс получит гарантированный гонорар в два миллиона долларов.

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«Сондерса после вечера славы в бою с Лемье ждет путь, усыпанный долларовыми купюрами. Когда он откроет дверь к Геннадию Головкину или Саулю “Канело” Альваресу, в его кулак засунут золотой билет с запасом денег до конца жизни. А поскольку на кону боя Сондерса с GGG или “Канело”, после их вероятного реванша в мае следующего года, будут стоять четыре пояса, то в карман британцу упадет семизначная сумма», — написал автор.

Сам Сондерс ранее признался, что приехал в Канаду ради боя против Головкина или «Канело», поскольку, по его словам, после победы над Лемье они будут обязаны встретиться с ним. Также британец заявил, что собирается разобраться Лемье в той же манере, как это сделал Головкин два года назад.

Отметим, что пояс WBO — единственный, единственный, которого не достает в коллекции Головкина для звания абсолютного чемпиона мира в среднем весе. В настоящее время казахстанец ведет переговоры с «Канело» о матче-реванше.

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