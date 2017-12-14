«Золотой билет в жизнь», или какой гонорар ждет Сондерса за бои с Головкиным или «Канело»

Поединок пройдет 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться на телеканале НВО. Сообщалось, что за этот бой Сондерс получит гарантированный гонорар в два миллиона долларов.

«Сондерса после вечера славы в бою с Лемье ждет путь, усыпанный долларовыми купюрами. Когда он откроет дверь к Геннадию Головкину или Саулю “Канело” Альваресу, в его кулак засунут золотой билет с запасом денег до конца жизни. А поскольку на кону боя Сондерса с GGG или “Канело”, после их вероятного реванша в мае следующего года, будут стоять четыре пояса, то в карман британцу упадет семизначная сумма», — написал автор.

Сам Сондерс ранее признался, что приехал в Канаду ради боя против Головкина или «Канело», поскольку, по его словам, после победы над Лемье они будут обязаны встретиться с ним. Также британец заявил, что собирается разобраться Лемье в той же манере, как это сделал Головкин два года назад.