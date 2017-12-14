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09:08 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс: Головкин и «Канело» — воины. Лишь страх может заставить их отказаться от боя со мной

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) в беседе с ESPN заявил о том, что победа в предстоящем бою с канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО) откроет перед ним большие перспективы.

По его словам, речь идет о больших денежных поединках с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) или мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), которые в настоящий момент ведут переговоры о реванше.

«Причина, по которой я поехал в Канаду — бой против Головкина или “Канело”. Я решил приехать сюда и принять поединок с Лемье, зная то, что выиграю его, и то, что Головкин или Альварес после реванша должны будут сразиться со мной. Они никого не боятся и выйдут против кого угодно, они воины. Так что, если они не захотят со мной биться, то тому будет лишь одна причина — они обеспокоены чем-то или испугались чего-то во мне. Я хочу драться с любым из них, неважно, будь то Головкин или “Канело”. Их последний бой закончился вничью, так что в глазах всех людей они одинаково хороши», — отметил Сондерс.

Ранее британец заявил, что собирается разобраться Лемье в той же манере, как это сделал Головкин два года назад. Кроме того, Сондерс поспорил с соперником на свой гонорар.

Напомним, поединок Сондерс — Лемье пройдет 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться на телеканале НВО. Пояс WBO — единственный, которого не достает в коллекции Головкина для звания абсолютного чемпиона мира в среднем весе.

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