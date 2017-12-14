Сондерс: Головкин и «Канело» — воины. Лишь страх может заставить их отказаться от боя со мной

«Причина, по которой я поехал в Канаду — бой против Головкина или “Канело”. Я решил приехать сюда и принять поединок с Лемье, зная то, что выиграю его, и то, что Головкин или Альварес после реванша должны будут сразиться со мной. Они никого не боятся и выйдут против кого угодно, они воины. Так что, если они не захотят со мной биться, то тому будет лишь одна причина — они обеспокоены чем-то или испугались чего-то во мне. Я хочу драться с любым из них, неважно, будь то Головкин или “Канело”. Их последний бой закончился вничью, так что в глазах всех людей они одинаково хороши», — отметил Сондерс.