Сондерс: Лемье будет разобран по кусочкам и сломлен, как это с ним проделал Головкин

Лемье в октябре 2015 года встречался с Головкиным и досрочно проиграл ему, потеряв свой титул IBF. После этого канадец провел четыре боя и во всех одержал победы.

«Они могут рекламировать наш бой как Третью мировую войну, если хотят. Что произойдет в этот вечер — Лемье будет разобран по кусочкам и сломлен, как это с ним проделал Головкин. Но мы не видели, чтобы Головкин устраивал «рубилово». Я понимаю, что телекомпании хотят продать шоу. Но я буду делать то, что считаю лучшим для меня, и это не будет перестрелкой ударами. Работа Лемье — дать мне бой, а моя — заставить его боксировать. Так что посмотрим, кто и что сможет сделать.

Лемье одержал хорошую победу над Кертисом Стивенсом, и теперь люди говорят, что он лучший соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Ну, я не знаю. Он всего лишь умеет боксировать и он хороший панчер. Если он хочет поиграть, то я могу завязать глаза и побить его одной рукой, — цитирует Сондерса ESPN.

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Между тем, Лемье намерен одержать победу, поскольку пояс WBO даст ему возможность встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), который на данный момент ведет переговоры о реванше с Головкиным.

Напомним, что поединок Сондерс — Лемье пройдет 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться на телеканале НВО.