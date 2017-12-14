Давид Лемье: Оскар сказал, что когда я получу пояс WBO, он устроит мне бой с «Канело»

Их поединок пройдет 16 декабря на арене Place Bell в Лавале (Канада) и будет транслироваться на телеканале НВО. По словам Лемье, победа над Сондерсом даст ему возможность встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), который сейчас ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

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Отметим, что интересы и Лемье, и «Канело» представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая принадлежит бывшему чемпиону мира по боксу в шести весовых категориях Оскару Де Ла Хойе.

«Надеюсь, мне удастся встретиться с «Канело» до его реванша с Головкиным. Впрочем, я хочу драться с ними обоими — кто будет первым, мне без разницы. Оскар сказал, что после того, как я получу пояс WBO, он устроит мне бой с «Канело». Думаю, таков его план.

Ринг — это мой дом, где бы я не дрался. Я уверен относительно боя с Сондерсо и того, что вернусь домой с поясом WBO. Он большой болтун. Не думаю, что у него самый большой IQ. На этой неделе я положу конец его болтовне. Теперь пришло время говорить кулакам. Я собираюсь сделать ему очень больно. Я гарантирую, что в эту субботу вас ждет грандиозное представление. Мир хочет видеть кровь и удары, и мы это подарим ему, — сказал Лемье.

При этом Сондерс также настроен провести свой следующий бой с «Канело», отметив, что у Головкина уже был шанс, но тот его упустил.