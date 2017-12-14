Лемье и Де ла Хойя хотят сорвать реванш Головкин — Альварес в мае

— Надеюсь, мне удастся встретиться с «Канело» до его реванша с Головкиным. Впрочем, я хочу драться с ними обоими — кто будет первым, мне без разницы. Оскар [Де ла Хойя] говорил, что когда я получу пояс WBO, он устроит мне бой с «Канело». Так что, я думаю, план в этом, — сказал Лемье.



Бой Лемье — Сондерс состоится 16 декабря в Лавале (Канада). Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок такие коэффициенты: победа Сондерса — 1.94, победа Лемье — 2.048, ничья — 26. Напомним, британскому боксеру принадлежит пояс WBO — его не хватает Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), чтобы стать абсолютным чемпионом среднего дивизиона.