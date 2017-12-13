Поветкин завершил подготовку к бою с Хаммером

Поветкин уже находится в Екатеринбурге, где 15 декабря он проведет защиту своих титулов WBO International и WBA Intercontinental в супертяжелом весе в бою против Хаммера.

«Мы с моей командой провели хорошую подготовку, и я готов выйти на ринг против Кристиана Хаммера 15 декабря», — сказал Поветкин.