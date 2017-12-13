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20:17 (мск), источник: Советский спорт

Поветкин завершил подготовку к бою с Хаммером

Российский боксер Александр Поветкин провел завершающую тренировку перед поединком против румынского боксера Кристиана Хаммера.

Поветкин уже находится в Екатеринбурге, где 15 декабря он проведет защиту своих титулов WBO International и WBA Intercontinental в супертяжелом весе в бою против Хаммера.

«Мы с моей командой провели хорошую подготовку, и я готов выйти на ринг против Кристиана Хаммера 15 декабря», — сказал Поветкин.

Поединок Александра Поветкина и Кристиана Хаммера состоится 15 декабря в Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка» (начало шоу в 17−00 по местному времени). Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на сайте vsenabox.ru, начало боя в 21−45 по московскому времени.

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