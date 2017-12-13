Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Поветкин завершил подготовку к бою с Хаммером
Российский боксер Александр Поветкин провел завершающую тренировку перед поединком против румынского боксера Кристиана Хаммера.
Российский боксер Александр Поветкин провел завершающую тренировку перед поединком против румынского боксера Кристиана Хаммера.
Поветкин уже находится в Екатеринбурге, где 15 декабря он проведет защиту своих титулов WBO International и WBA Intercontinental в супертяжелом весе в бою против Хаммера.
«Мы с моей командой провели хорошую подготовку, и я готов выйти на ринг против Кристиана Хаммера 15 декабря», — сказал Поветкин.
Поединок Александра Поветкина и Кристиана Хаммера состоится 15 декабря в Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка» (начало шоу в 17−00 по местному времени). Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на сайте vsenabox.ru, начало боя в 21−45 по московскому времени.