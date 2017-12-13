Что делать Головкину и Альваресу, если их реванш завершится вничью?

«Если Альварес и Головкин сведут реванш к очередной 12-раундовой ничьей, то для них обоих будет хорошей идеей разойтись своими путями и драться с другими соперниками. Если судьи и в повторном поединке не смогут определить победителя, то значит они являются слишком близкими по уровню боксерами, чтобы можно было выяснить, кто выиграл, а кто проиграл. И в этом нет ничего плохого. Головкин не пропадет, если не сможет определить себя в качестве лучшего в данном противостоянии. Вместо этого он может встретиться с Дэниэлом Джейкобсом, Джермаллом Чарло или Сергеем Деревянченко», — написано в материале.