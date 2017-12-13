Победитель WSB в составе «Астана Арланс» Шымбергенов назван лучшим боксером турнира в Азии

Также звания лучших удостоены еще четверо казахстанцев. Так, среди девушек-боксеров отмечена Мадина Нуршаева (64 килограмма), среди молодежи лучшей боксершей названа Арайлым Бегдильда (81 килограмм), а среди юниорок — Жамиля Болат (66 килограммов).
Кроме того, лучшим супервайзером стал Аслан Игубаев.
Отметим, что Шымбергенов уже признавался лучшим боксером WSB в Азии в прошлом году.
Напомним, известный по выступлениям за «Астана Арланс», Шымбергенов на чемпионате Казахстана выиграл золотую медаль в весовой категории до 69 килограммов и был признан лучшим боксером Казахстанской федерацией бокса.