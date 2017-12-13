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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Каната Ислама анонсировала бой в Астане

Казахстанец Канат Ислам (25−0, 20 KO), выступающий в первом среднем весе, проведет бой в Астане. Об этом сообщила команда боксера в своем аккаунте в Instagram.

Отмечается, что поединок в столице Казахстана состоится в мае 2018-го года и будет приурочен к 20-летию Астаны. При этом бой Ислама станет главным в вечере бокса, в рамках которого выступит еще один казахстанский боксер, чье имя пока не называется. В конце декабря же Канат отправится в США, где проведет еще один бой, сроки которого не уточняются.

Напомним, ранее стало известно о переговорах Ислама и американского боксера Джона Веры (18−0, 11 КО). По резолюции WBA, санкционировавшей их бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона в первом полусреднем весе, боксеры должны согласовать дату поединка до 21 декабря, иначе будут назначены промоутерские торги.

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