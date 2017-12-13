Команда Каната Ислама анонсировала бой в Астане

Отмечается, что поединок в столице Казахстана состоится в мае 2018-го года и будет приурочен к 20-летию Астаны. При этом бой Ислама станет главным в вечере бокса, в рамках которого выступит еще один казахстанский боксер, чье имя пока не называется. В конце декабря же Канат отправится в США, где проведет еще один бой, сроки которого не уточняются.