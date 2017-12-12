UKAD объявило о дисквалификации Тайсона Фьюри в день ее окончания
ТАСС, 12 декабря. Британское антидопинговое агентство (UKAD) дисквалифицировало боксера Тайсона Фьюри за нарушение антидопинговых правил на два года. Об этом сообщает
ТАСС, 12 декабря. Британское антидопинговое агентство (UKAD) дисквалифицировало боксера Тайсона Фьюри за нарушение антидопинговых правил на два года. Об этом сообщает
Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 13 декабря 2015 года и истечет в полночь 12 декабря 2017 года.
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федераци (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту, а летом 2016 года его