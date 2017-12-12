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19:28 (мск), источник: ТАСС

UKAD объявило о дисквалификации Тайсона Фьюри в день ее окончания

ТАСС, 12 декабря. Британское антидопинговое агентство (UKAD) дисквалифицировало боксера Тайсона Фьюри за нарушение антидопинговых правил на два года. Об этом сообщает пресс-служба UKAD.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 13 декабря 2015 года и истечет в полночь 12 декабря 2017 года.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федераци (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту, а летом 2016 года его допинг-проба дала положительный результат на кокаин, разбирательства с UKAD по данному вопросу продолжались до последнего времени. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал, но пока ни одного боя не провел.

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