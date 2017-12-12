UKAD объявило о дисквалификации Тайсона Фьюри в день ее окончания

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федераци (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту, а летом 2016 года его допинг-проба дала положительный результат на кокаин, разбирательства с UKAD по данному вопросу продолжались до последнего времени. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал, но пока ни одного боя не провел.