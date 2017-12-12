Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.
Россиянин Папин поможет украинцу Усику подготовиться к бою с Бриедисом
МОСКВА, 12 дек —
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МОСКВА, 12 дек —
Папин, на счету которого девять побед в девяти боях, отправится в Киев 24 декабря и будет
Усик в сентябре в Берлине победил немца Марко Хука техническим нокаутом в четвертьфинале WBSS, защитив титул чемпиона мира WBO.