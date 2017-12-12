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19:05 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянин Папин поможет украинцу Усику подготовиться к бою с Бриедисом

МОСКВА, 12 дек — Р-Спорт. Российский боксер Алексей Папин станет спарринг-партнером Александра Усика на время подготовки украинца к полуфинальному бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с чемпионом WBC в первом тяжелом весе латвийцем Майрисом Бриедисом, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Источник: РИА "Новости"

Папин, на счету которого девять побед в девяти боях, отправится в Киев 24 декабря и будет спарринг-партнером Усика на протяжении двух недель.

Усик в сентябре в Берлине победил немца Марко Хука техническим нокаутом в четвертьфинале WBSS, защитив титул чемпиона мира WBO.

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