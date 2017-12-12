Казахстанский полутяж Ахмедов объяснил, почему после боя не пожал руку побежденному американцу

— Али, с победой! Но хотел бы уточнить один момент — после завершения боя соперник хотел поздравить с победой, но не смог этого сделать…

— На самом деле все не так, как может показаться. Соперник не пожал мне руку до того, как начали объявлять меня… А потом, когда началось объявление, он пошел обнимать… Я и хотел, но рефери держал мою руку. Там же телевидение снимает, и фотокамеры. А он как будто намерено, до завершение объявления не понятно себя повел. Рефери меня «отдернул».

А американец, не дождавшись вердикта, взял и ушел в сторону. Он проявил непрофессиональное и неспортивное поведение по отношению ко мне. Когда объявляли меня и мою страну начал сбивать рефери… Начал тянуться ко мне, чтобы обняться. Все такие процедуры, вроде благодарности за бой, идут уже после завершения объявления победителя. А он начал это делать раньше. Проявил неуважение ко мне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BceofNbg3lc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Али Ахмедов нанес первое поражение американскому боксеру в титульном бою в США . Казахстанский полутяжеловес @ali_akhmedov_officialpage (10-0, 7 КО) провел титульный поединок в США против местного небитого боксера ДеШона Уэбстера (9-1, 6 КО). Изначально соперником Ахмедова должен был стать другой американец - Роберто Сильва-младший (9-1, 6 КО). Однако позже произошла рокировка, и место Сильвы занял Уэбстер. . На кону боя стояли титулы "молодежного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, которым владеет казахстанец, а также пояс чемпиона Северной Америки в полутяжелом весе (NABF). Боксеры прошли всю дистанцию, по итогам которой Ахмедов выиграл по очкам 100-88, 100-89, 99-89. . Напомним, что Али Ахмедов номинирован на звание лучшего спортсмена Казахстана по итогам 2017 года. Посмотреть всех претендентов и отдать свой голос можно по ссылке в профиле. . #boxing #sport #kazakhstan #usa #wbc #спорт #бокс #казахстан #сша #nabf</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Vesti.kz (@vestigram) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-09T10:53:40+00:00">Дек 9 2017 в 2:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Али, соперник был достаточно квалифицированный. По видео видно, что он смог несколько раз неплохо попасть.

— Да, он был очень неплох. Он спарринг-партнер Андре Уорда. Готовится в зале чемпиона мира и они спаррингуют.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nBFm0U-nQeA?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.