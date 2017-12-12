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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский полутяж Ахмедов объяснил, почему после боя не пожал руку побежденному американцу

22-летний казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов (10−0, 7 КО), владеющий поясами NABF (Junior) и WBC (Youth), в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал эпизод с отсутствием поздравления со стороны американца ДеШона Уэбстера (9−1, 6 КО) после их очной встречи.

— Али, с победой! Но хотел бы уточнить один момент — после завершения боя соперник хотел поздравить с победой, но не смог этого сделать…

— На самом деле все не так, как может показаться. Соперник не пожал мне руку до того, как начали объявлять меня… А потом, когда началось объявление, он пошел обнимать… Я и хотел, но рефери держал мою руку. Там же телевидение снимает, и фотокамеры. А он как будто намерено, до завершение объявления не понятно себя повел. Рефери меня «отдернул».

А американец, не дождавшись вердикта, взял и ушел в сторону. Он проявил непрофессиональное и неспортивное поведение по отношению ко мне. Когда объявляли меня и мою страну начал сбивать рефери… Начал тянуться ко мне, чтобы обняться. Все такие процедуры, вроде благодарности за бой, идут уже после завершения объявления победителя. А он начал это делать раньше. Проявил неуважение ко мне.

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— Али, соперник был достаточно квалифицированный. По видео видно, что он смог несколько раз неплохо попасть.

— Да, он был очень неплох. Он спарринг-партнер Андре Уорда. Готовится в зале чемпиона мира и они спаррингуют.

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Напомним, 22-летний казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов нанес первое поражение на профессиональном ринге американцу ДеШону Уэбстеру в титульном бою, который проходил в США.

Казахстанский полутяж Ахмедов объяснил, почему после боя не пожал руку побежденному американцу
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