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08:47 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс сделал выбор между «Канело» и Головкиным на следующий бой

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО), которому 16 декабря в Канаде предстоит провести защиту титула в бою против местного боксера Давида Лемье (38−3, 33 КО), определился со своим следующим соперником.

По его словам, своей следующий поединок он хотел бы провести с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), если мексиканец вдруг не договориться по реваншу с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

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«После победы над Лемье я хотел бы встретиться с «Канело». Он мировая звезда, победа над которым даст признание на высоком уровне в боксе. Хочу, чтобы Оскар Де Ла Хойя (промоутер Альвареса) и Фрэнк Уоррен (промоутер Сондерса) сделали этот бой после Лемье.

Слушайте, я отправился в Канаду, чтобы отшлепать Лемье, так что готов поехать в Лас-Вегас, Мексику или куда угодно ради боя с «Канело». И дело тут не в деньгах. Я просто хочу участвовать в больших боях.

Но сейчас тузы на руках у Головкина и «Канело». Еще в июне я подписал контракт на бой с Головкиным, но он упустил эту возможность. Не то, чтобы он испугался, просто у него было большое дело с «Канело». Если же они не будут драться, то для меня есть смысл побить одного из лучших боксера Оскара Де Ла Хойи в Канаде, что повысит мои шансы на бой с «Канело», — цитирует Сондерса BoxingScene.com.

При этом в одном из последних интервью Сондерс заявлял, что его главной целью остается бой с Головкиным. Отметим, что пояс WBO — единственный, которого не достает в коллекции Головкина для звания абсолютного чемпиона мира в среднем весе.

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