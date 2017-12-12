Сондерс: Лемье дрался с бомжами, вплоть до Головкина. Я побью его даже с завязанными глазами

Сондерс в очередной раз припомнил сопернику поражение от казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), когда Лемье потерял пояс чемпиона IBF, а также раскритиковал уровень оппозиции канадца.

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«Лемье дрался с бомжами, нокаутируя стариков, но угодил в болото в бою против Рубио. Он проиграл свой следующий бой, а затем дрался только с бомжами, в плоть до встречи с Головкиным. Кертис Стивенс — не элитный боец. Так, шаг вперед, но ничего особенного. Он расправился с ним, но до этого его отшлепал Головкин.

Когда Лемье оказывается в ринге с лучшими бойцами дивизиона, то уже не чувствует себя так комфортно. Он не выиграл ни раунда против Головкина.

Слушайте, я не беспокоюсь по поводу того, что оправился на вражескую территорию. Давид уже заявил, что собирается нокаутировать меня. Так, зачем нам судьи? Он сам взял это давление на себя. Теперь он должен выйти туда и нокаутировать меня, но если он этого не сможет сделать, то нет никаких шансов, что он победит меня.

Я видел лучшую версию Давида, но это меня не беспокоит, потому что ему нужно показать что-то больше, чем это. Давид показал великолепное выступление в бою против Головкина. Но, думаю, Давид очень слаб в ментальном плане. Я знаю, что уже засел в его голове. Я готов побить его даже с завязанными глазами.