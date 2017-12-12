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08:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Выдержал вызов Ломаченко». Головкин завершит год первым номером рейтинга P4P по версии WBN

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) сохранил лидерство в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) по версии WorldBoxingNews.net.

Как отмечает издание, победа Василия Ломаченко (10−1, 8 КО) над кубинцем Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО) не позволила украинскому боксеру сместить Головкина с вершины. Таким образом, казахстанец завершит 2017 год в качестве первого номера рейтинга P4P по версии WBN.

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«Головкин выдержал декабрьский вызов Ломаченко и остался на вершине рейтинга P4P перед новым годом. В победе Ломаченко над Ригондо была принята во внимание разница в весе, поэтому для того, чтобы подняться выше, этого оказалось недостаточно. Тем не менее, после блестящего года с тремя досрочными победами Ломаченко завершит год на второй строчке», — пишет издание.

В то же время, Ломаченко поднялся на второе место в рейтинге P4P по версии BoxRec.com, потеснив на третью строчку Головкина. В свою очередь, основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал украинца первым номером рейтинга P4P и объяснил свою позицию.

Добавим, что и Головкин, и Ломаченко претендует на звание «Боксер года» по версии WBN. В прошлом году украинец прервал трехлетнюю гегемонию казахстанца (GGG выигрывал награду в 2013, 2014 и 2015 годах).

Полностью ТОП-10 рейтинга P4P по версии WBN выглядит так:
1. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО)
2. Василий Ломаченко (10−1, 8 КО)
3. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО)
4. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО)
5. Майки Гарсия (37−0, 30 КО)
6. Наоя Иноуэ (14−0, 12 KO)
7. Кит Турман (28−0, 22 КО)
8. Хорхе Линарес (43−3, 27 KO)
9. Хуан Франсиско Эстрада (36−2, 25 KO)
10. Висаксил Вангек (44−4−1, 40 КО).

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