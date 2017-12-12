«Выдержал вызов Ломаченко». Головкин завершит год первым номером рейтинга P4P по версии WBN

Как отмечает издание, победа Василия Ломаченко (10−1, 8 КО) над кубинцем Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО) не позволила украинскому боксеру сместить Головкина с вершины. Таким образом, казахстанец завершит 2017 год в качестве первого номера рейтинга P4P по версии WBN.

«Головкин выдержал декабрьский вызов Ломаченко и остался на вершине рейтинга P4P перед новым годом. В победе Ломаченко над Ригондо была принята во внимание разница в весе, поэтому для того, чтобы подняться выше, этого оказалось недостаточно. Тем не менее, после блестящего года с тремя досрочными победами Ломаченко завершит год на второй строчке», — пишет издание.

В то же время, Ломаченко поднялся на второе место в рейтинге P4P по версии BoxRec.com, потеснив на третью строчку Головкина. В свою очередь, основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит назвал украинца первым номером рейтинга P4P и объяснил свою позицию.

Добавим, что и Головкин, и Ломаченко претендует на звание «Боксер года» по версии WBN. В прошлом году украинец прервал трехлетнюю гегемонию казахстанца (GGG выигрывал награду в 2013, 2014 и 2015 годах).