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08:35 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Сондерса назвал Головкина одним из лучших боксеров десятилетия

Тренер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) Доминик Ингл поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе, а также высказался по поводу их возможного противостояния.

«Я всегда говорил, что Головкин — потрясающий боксер, один из лучших боксеров десятилетия. Он — объединенный чемпион в среднем весе, ему не хватает лишь пояса WBO. Бернард Хопкинс владел всеми поясами будучи чемпионом мира в среднем весе. Если Головкин хочет войти в книгу рекордов, то ему нужен пояс WBO.

Конечно, если он (Головкин) захочет драться, то это будет нелегкий бой против Били Джо. Сондерс выглядит так, будто в него легко попасть, но куда сложнее не дать при этом ему ударить себя. Билли очень хитрый боец. Сейчас он подтянул дисциплину, изменил свое мышление и набрал форму, он усердно тренируется в зале — все это может облегчить бой, — сказал Ингл в интервью Box Nation.

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Ранее и сам Сондерс похвалил Головкина, назвав того настоящим великим боксером. Британец добавил, что GGG «делает отличные вещи для всего бокса». Также чемпион WBO рассказал, какой стратегии нужно придерживаться, чтобы победить казахстанца.

Отметим, что пояс WBO — единственный, которого не достает в коллекции Головкина для звания абсолютного чемпиона мира в среднем весе.

Сондерсу 16 декабря в Канаде предстоит провести защиту титула. Его соперником будет экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (38−3, 33 КО), который в 2015 году досрочно проиграл Головкину.

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