Ломаченко — наследник Пакиао. Колонка Хрюнова

Источник: Спорт-Экспресс

Федор Чудинов, победив Райана Форда, вернулся в элиту своего дивизиона. Бой получился упорным, вязким, как мы и планировали. Были скептики, которые прогнозировали поединок в стиле Макгрегора, потому что у Форда было порядка 40 боев в ММА. Но канадец приехал с планом и желанием победить. Единственное, что его удивило, — это живой медведь на арене, в остальном он был сосредоточен и временами очень опасен.

Чудинов четко перестроился во время боя. У нас большие технико-тактические планы. Думаю, по-другому подойдем к следующему поединку, привлечем других спарринг-партнеров из-за рубежа.

Михаил Алоян провел третий профессиональный бой, за который я могу ему поставить твердую «четверку». Он в течение схватки с Эрмохенесом Кастильо вырос как профессионал — будто бы провел сразу несколько поединков. Это был бой в новом весе против боксера, который тяжелее его и не имел поражений, который приехал выигрывать. У Миши получалось, наверное, не все, но это даже хорошо. Совершенно неожиданным для меня стал вердикт одного из судей, который отдал предпочтение Кастильо.

Сам Алоян также перестроился по ходу боя, в середине поединка у него получилось работать на другой дистанции. У Миши действительно есть большое мастерство, и он боксировал с очень большим запасом.

Приятно было посмотреть и на переполненные трибуны в Кемерове. Там был открыт новый межрегиональный центр бокса, и главная задача таких боев, как эти, — мотивировать людей заниматься спортом. Думаю, что она была реализована. Скажу особое спасибо руководителю Сибирского делового союза Михаилу Федяеву. У нас уже запланировано шоу в Новосибирске, где, думаю, пройдет один из боев Алояна. Ну и в Кемерово мы планируем вернуться в мае.

Посмотрим, как ребята будут себя чувствовать. Оба провели полные бои, Чудинов получил рассечение. Думаю, к этому вопросу мы вернемся спустя неделю. Рассматриваем возможность выйти на ринг 3 февраля. И Миша, и Федор значительно улучшат свои позиции в рейтинге WBA после этих поединков. Уверен, что Алоян будет в десятке.

Появится ли у нас русский «Лом»? Это я пишу, вспоминая воскресный бой Василия Ломаченко с Гильермо Ригондо. Ломаченко отработал великолепно, доказав, что является лучшим боксером мира на сегодняшний день. Но время для его встречи с Ригондо было упущено года два назад. Сейчас кубинец демотивирован, у него большое количество личных проблем… Очевидно, что блестящую работу проделали матчмейкеры Top Rank, которые подловили Ригондо, идущего по нисходящей.

Не знаю, кто и как может победить Ломаченко, — возьмите любого боксера его категории или соседних. Думаю, украинец — это всерьез и надолго. Всем нам нужно смотреть, как он будет выстраивать карьеру. Кажется, что нужно срочно ориентироваться на какие-то методические вещи, связанные с работой его отца, Анатолия Ломаченко.

Мы видели работу промоутера Боба Арума, когда Мэнни Пакиао прошел несколько весов и громил всех подряд. Думаю, что с Ломаченко произойдет что-то подобное.