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11:52 (мск), источник: Sports.kz

Ахмедов и Жакиянов поднялись в рейтинге IBO

Вышел обновленный рейтинг боксеров по версии Международной боксерской организации (IBO), сообщает Sports.kz.

Некоторые измнения коснулись и казахстанских боксеров.

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Так, в первом тяжелом весе Иса Акбербаев потерял одну строку рейтинга, став 33-м.

В ТОП-100 полутяжей Али Ахмедов поднялся на шесть позиций и занял 52-е место.

В первой средней категории Канат Ислам остался седьмым.

Полусредневесы Жанкош Тураров и Бахтияр Эюбов сохранили, соответственно, 57-ю и 98-ю позиции.

В первом полусреднем весе Батыр Джукембав опустился с 63-го на 66-е место.

Представитель легкого веса Айдар Шарибаев улучшил свое положение на три строки, выйдя на 95-ю позицию.

Бекман Сойлыбаев, выступающий во втором полулегком дивизионе, сместился с 46-й на 51-ю строку.

В легчайшем весе Жанат Жакиянов поднялся с 19-й на 17-ю позицию рейтинга.

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