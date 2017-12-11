Ахмедов и Жакиянов поднялись в рейтинге IBO
Вышел обновленный рейтинг боксеров по версии Международной боксерской организации (IBO), сообщает Sports.kz.
Вышел обновленный рейтинг боксеров по версии Международной боксерской организации (IBO), сообщает Sports.kz.
Некоторые измнения коснулись и казахстанских боксеров.
Так, в первом тяжелом весе Иса Акбербаев потерял одну строку рейтинга, став 33-м.
В ТОП-100 полутяжей Али Ахмедов поднялся на шесть позиций и занял 52-е место.
В первой средней категории Канат Ислам остался седьмым.
Полусредневесы Жанкош Тураров и Бахтияр Эюбов сохранили, соответственно, 57-ю и 98-ю позиции.
В первом полусреднем весе Батыр Джукембав опустился с 63-го на 66-е место.
Представитель легкого веса Айдар Шарибаев улучшил свое положение на три строки, выйдя на 95-ю позицию.
Бекман Сойлыбаев, выступающий во втором полулегком дивизионе, сместился с 46-й на 51-ю строку.
В легчайшем весе Жанат Жакиянов поднялся с 19-й на 17-ю позицию рейтинга.