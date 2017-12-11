Федерация профи бокса РК ответила на критику менеджера Жаната Жакиянова

— Наша Федерация этот вопрос не оставит без внимания. Здесь ситуация следующая: сначала представители Жаната Жакиянова сами обратились в WBA и Британский Совет по боксу со своей жалобой, но получили отрицательный ответ.
Теперь, по договоренности с менеджером Филипом Фондю, обратиться по этому вопросу в WBA должна наша Федерация, но для этого должно быть юридически грамотно составлено заявление, где стороне Жаната необходимо указать все претензии по этому вопросу. После получения нами от Филипа Фондю данного письма, мы, уже на бланке Федерации профессионального бокса РК, обратимся с претензией по данной ситуации в WBA от своего лица.
Мы будем добиваться сохранения титулов за Жанатом и проведения