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11:40 (мск), источник: Sports.kz

Федерация профи бокса РК ответила на критику менеджера Жаната Жакиянова

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал Sports.kz заявление менеджера казахстанского боксера Жаната Жакиянова Филипа Фондю о бездействии организации в ситуации, связанной с соперником казахстанца североирландцем Райаном Барнеттом, который после боя с ZZ не прошел обязательный допинг-тест.

— Наша Федерация этот вопрос не оставит без внимания. Здесь ситуация следующая: сначала представители Жаната Жакиянова сами обратились в WBA и Британский Совет по боксу со своей жалобой, но получили отрицательный ответ.

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Теперь, по договоренности с менеджером Филипом Фондю, обратиться по этому вопросу в WBA должна наша Федерация, но для этого должно быть юридически грамотно составлено заявление, где стороне Жаната необходимо указать все претензии по этому вопросу. После получения нами от Филипа Фондю данного письма, мы, уже на бланке Федерации профессионального бокса РК, обратимся с претензией по данной ситуации в WBA от своего лица.

Мы будем добиваться сохранения титулов за Жанатом и проведения матча-реванша между Жакияновым и Барнеттом, и, возможно, этот вопрос будет рассматриваться на следующей Конвенции WBA. Так как времени до ее проведения довольно много, постараемся, конечно, решить эту ситуацию до Конвенции. Сейчас все карты я раскрывать не буду, но скажу, что бездействовать мы не станем, — сказал Демьяненко.

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