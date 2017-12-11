Федерация профи бокса РК ответила на критику менеджера Жаната Жакиянова

Теперь, по договоренности с менеджером Филипом Фондю, обратиться по этому вопросу в WBA должна наша Федерация, но для этого должно быть юридически грамотно составлено заявление, где стороне Жаната необходимо указать все претензии по этому вопросу. После получения нами от Филипа Фондю данного письма, мы, уже на бланке Федерации профессионального бокса РК, обратимся с претензией по данной ситуации в WBA от своего лица.



Мы будем добиваться сохранения титулов за Жанатом и проведения матча-реванша между Жакияновым и Барнеттом, и, возможно, этот вопрос будет рассматриваться на следующей Конвенции WBA. Так как времени до ее проведения довольно много, постараемся, конечно, решить эту ситуацию до Конвенции. Сейчас все карты я раскрывать не буду, но скажу, что бездействовать мы не станем, — сказал Демьяненко.