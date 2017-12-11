Поветкин заявил, что сдаст допинг-тесты после боя с Хаммером

Источник: AP 2017

Поветкин с 5 декабря может проводить официальные поединки в связи с истечением дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре прошлого года перед боем против Бермейна Стиверна в допинг-пробе россиянина был обнаружен остарин.

«Не сдавал [допинг-тест] до боя, буду сдавать после поединка», — сказал спортсмен.

Как уточнили ТАСС в промоутерской компании «Мир бокса», данный порядок установлен организациями, санкционирующими поединок.