Поветкин заявил, что сдаст допинг-тесты после боя с Хаммером
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин сдаст
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин сдаст
Поветкин с 5 декабря может проводить официальные поединки в связи с истечением дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре прошлого года перед боем против Бермейна Стиверна в
«Не сдавал [допинг-тест] до боя, буду сдавать после поединка», — сказал спортсмен.
Как уточнили ТАСС в промоутерской компании «Мир бокса», данный порядок установлен организациями, санкционирующими поединок.
В бою Поветкин — Хаммер на кону будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок состоится 15 декабря в Екатеринбурге. В активе Хаммера 22 победы (12 нокаутом) и четыре поражения. На счету Поветкина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.