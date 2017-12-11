Поветкин заявил, что сдаст допинг-тесты после боя с Хаммером

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
Названа самая пьющая страна Европы
После инцидента с самолетом посла России вызвал МИД Финляндии
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Югра
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе ШарксОТ3
Миннесота Уайлд4
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Барыс
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тосно
Локомотив М
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Зенит
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ3
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Витязь
Футбол. Зарубежный
21:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Жирона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
10.12
Марсель3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
10.12
Вильярреал0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
10.12
Милан2
Болонья1
Все события
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
Дэйзи Ридли и София Вергара блистали на красной дорожке (фото)
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
11:06 (мск), источник: ТАСС

Поветкин заявил, что сдаст допинг-тесты после боя с Хаммером

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин сдаст допинг-тесты после поединка с румынским боксером Кристианом Хаммером. Об этом Поветкин сообщил ТАСС.

Источник: AP 2017

Поветкин с 5 декабря может проводить официальные поединки в связи с истечением дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В декабре прошлого года перед боем против Бермейна Стиверна в допинг-пробе россиянина был обнаружен остарин.

Читайте также
Трояновский и Поветкин улучшили позиции в рейтинге WBA, Ковалёв покинул топ-15

«Не сдавал [допинг-тест] до боя, буду сдавать после поединка», — сказал спортсмен.

Как уточнили ТАСС в промоутерской компании «Мир бокса», данный порядок установлен организациями, санкционирующими поединок.

В бою Поветкин — Хаммер на кону будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок состоится 15 декабря в Екатеринбурге. В активе Хаммера 22 победы (12 нокаутом) и четыре поражения. На счету Поветкина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

 Селихов попросил прощения у болельщиков "Спартака"
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико»
СМИ: ПСЖ заинтересован в приобретении вратаря «Милана»
Российский игрок «Сент-Луиса» стал третьей звездой дня в НХЛ
Моуринью ударил бутылкой по голове вратаря соперников
Месси повторил рекорд Мюллера по голам за один клуб в топ-лигах
Нападающий «Астаны» интересен «Спартаку»
Новости
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
«Нереальных просьб не бывает»: интервью с Дедом Морозом В Великом Устюге, в сказочном лесу, среди снегов и вековых елей живет главный волшебник страны – Дед Мороз. В резиденции кипит работа: вместе с помощниками он отвечает на письма детей, пакует подарки, исполняет желания. У настоящего волшебника накануне Нового года дел невпроворот, но для проекта «Дети Mail.Ru» Дедушка Мороз нашел время и ответил на наши вопросы. 
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь