Аналитик BoxingScene: Головкин пока не самый великий боксер, но уже точно в Зале славы бокса

35-летний Головкин не знает поражений на протяжении 38 поединков, 33 из которых он завершил досрочно. Победная серия из 37 боев прервалась в сентябре этого года, когда GGG свел вничью поединок против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО). Тем не менее, казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса, за что удостоился включения в Книгу рекордов Гиннесса.
«Головкин уже в Зале боксерской славы. Он объединил титулы в эпоху, когда большинству не удалось сделать этого. Также он приближается к своей 20-й защите титула. К тому же большинство считает, что он выигрывал определяющий его карьеру бой с “Канело”. Хоть он пока и не самый великий боксер в истории, но он точно в Зале славы. Хотелось бы, чтобы он провел больше времени на ринге, потому что молодые волки пока прячутся за ним», — написал автор в своей традиционной рубрике «Хлеб насущный».
Ранее аналитик оценил шансы Головкина в таких боях, как против легендарного пуэрториканского боксера Феликса «Тито» Тринидада, а также четырехкратного чемпионом мира в первом среднем весе американца Терри Норриса по прозвищу «Ужасный», который входит Международный зал боксерской славы.
Кроме того, журналист Boxingnews24.com Шон Джонс назвал Головкина лучшим представителем своего дивизиона со времен легендарного американца Марвина Хаглера.