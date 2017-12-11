Аналитик BoxingScene: Головкин пока не самый великий боксер, но уже точно в Зале славы бокса

35-летний Головкин не знает поражений на протяжении 38 поединков, 33 из которых он завершил досрочно. Победная серия из 37 боев прервалась в сентябре этого года, когда GGG свел вничью поединок против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО). Тем не менее, казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса, за что удостоился включения в Книгу рекордов Гиннесса.

«Головкин уже в Зале боксерской славы. Он объединил титулы в эпоху, когда большинству не удалось сделать этого. Также он приближается к своей 20-й защите титула. К тому же большинство считает, что он выигрывал определяющий его карьеру бой с “Канело”. Хоть он пока и не самый великий боксер в истории, но он точно в Зале славы. Хотелось бы, чтобы он провел больше времени на ринге, потому что молодые волки пока прячутся за ним», — написал автор в своей традиционной рубрике «Хлеб насущный».