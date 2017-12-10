Ломаченко обошел Головкина в P4P-рейтинге BoxRec

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
На лице американца выросли грибы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20:30
Заря Лг2
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
20:00
Аугсбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло2
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед1
Манчестер Сити2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов1
Уфа0
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант1
Ницца2
Хоккей. НХЛ
11.12
Чикаго Блэкхокс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
11.12
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
11.12
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-962
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
17:15
Ливерпуль1
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
17:00
Амьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ2
Верона2
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи0
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе2
Беневенто0
Хоккей. НХЛ
11.12
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак М3
ЦСКА0
Биатлон. Биатлон
16:10
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (Ж)
Футбол. Зарубежный
15:30
Кельн3
Фрайбург4
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия0
Динамо К0
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон1
Арсенал1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев3
Локомотив2
Футбол. Зарубежный
14:30
Кьево0
Рома0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар1
Краснодар3
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал Сосьедад0
Малага2
Биатлон. Биатлон
13:30
Хохфильцен (Австрия)
Эстафета (М)
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
10Виталию Мутко — 59!
21:57 (мск), источник: Sports.kz

Ломаченко обошел Головкина в P4P-рейтинге BoxRec

Авторитетный сайт BoxRec.com обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Украинский боксер Василий Ломаченко (10−1, 8 КО) после победы над Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО) поднялся на вторую позицию, отодвинув на третью строчку казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО). Возглавляет P4P-рейтинг BoxRec по-прежнему мексиканец Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО).

ТОП-10 рейтинга выглядит так:

1. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО)
2. Василий Ломаченко (10−1, 8 КО)
3. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО)
4. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО)
5. Висаксил Вангек (44−4−1, 40 КО)
6. Энтони Джошуа (20−0, 20 КО)
7. Мигель Берчельт (32−1, 28 КО)
8. Кит Турман (28−0, 22 КО)
9. Луис Нери (25−0, 19 КО)
10. Джефф Хорн (17−0−1, 11 КО).

«Забудьте о GGG, Лома - король P4P-рейтинга!». Фанаты сравнивают Головкина и Ломаченко
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
«Краснодар» выиграл без Смолова. Обзор матча с «Амкаром»
«Манчестер Сити» победил МЮ и упрочил лидерство в АПЛ
«Салават» прервал шестиматчевую победную серию «Локомотива»
Федун: Игроки «Спартака» пока не прощены
Встреча «Ростова» и «Уфы» в РФПЛ закончилась скандалом
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь