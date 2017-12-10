Ломаченко обошел Головкина в P4P-рейтинге BoxRec
Авторитетный сайт BoxRec.com обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
Авторитетный сайт BoxRec.com обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
Украинский боксер Василий Ломаченко (10−1, 8 КО) после победы над Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО) поднялся на вторую позицию, отодвинув на третью строчку казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО). Возглавляет P4P-рейтинг BoxRec
ТОП-10 рейтинга выглядит так:
1. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО)
2. Василий Ломаченко (10−1, 8 КО)
3. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО)
4. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО)
5. Висаксил Вангек (44−4−1, 40 КО)
6. Энтони Джошуа (20−0, 20 КО)
7. Мигель Берчельт (32−1, 28 КО)
8. Кит Турман (28−0, 22 КО)
9. Луис Нери (25−0, 19 КО)
10. Джефф Хорн (17−0−1, 11 КО).