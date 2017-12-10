Украинец Ломаченко нанес кубинцу Ригондо первое поражение в карьере

Источник: AP 2017

Поединок состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился после шестого раунда из-за отказа Ригондо продолжать бой. Благодаря этому Ломаченко одержал верх и в четвертый раз отстоял свой чемпионский пояс.

За несколько месяцев до боя Ригондо заявил, что Ломаченко должен ответить перед ним за каждый русский мультфильм, который он был вынужден посмотреть в детстве на Кубе.

Это десятая победа в послужном списке 29-летнего украинца. Единственное поражение он потерпел в марте 2014 года в бою против мексиканца Орландо Салидо.