Боксер Чаниев победил Элорде в бою за пояса WBO International и IBF Intercontinental

Субботний бой в рамках вечера бокса в Назрани был остановлен рефери в шестом раунде. Для 25-летнего россиянина победа стала 12-й на профессиональном ринге (5 нокаутом) при одном поражении.

В другом бою вечера в первом среднем весе за пояс WBC International Исмаил Илиев техническим нокаутом победил аргентинца Рикардо Рубена Виллалбу. Еще один представитель России Вячеслав Мирзаев, выступающий в легчайшем весе, единогласным решением судей победил Сукпрасерда Понпитака из Тайланда в бою за титул WBC International Silver.