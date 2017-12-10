М. Гарсия может провести бой с Липинцом

Источник: AFP 2017

Предыдущий поединок он провёл в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), справившись с Эдриеном Бронером.

Теперь же он рассматривает вариант, при котором у него будет возможность побороться за титул в этом дивизионе. По сообщениям Boxingnews24, Гарсия может провести встречу с чемпионом мира по версии IBF, россиянином Сергеем Липинцом.