Советы Каррере и команде перед дерби.
М. Гарсия может провести бой с Липинцом
Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсия продолжает изучать возможные варианты продолжения карьеры.
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Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсия продолжает изучать возможные варианты продолжения карьеры.
Предыдущий поединок он провёл в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), справившись с Эдриеном Бронером.
Теперь же он рассматривает вариант, при котором у него будет возможность побороться за титул в этом дивизионе. По сообщениям Boxingnews24, Гарсия может провести встречу с чемпионом мира по версии IBF, россиянином Сергеем Липинцом.
В качестве других вариантов боец рассматривает идею организации объединительного поединка с чемпионом по версии IBF в лёгком весе Робертом Истером, или даже переход в полусредний вес, где он нацелился на Омара Фигероу.