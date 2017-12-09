Гарантированный гонорар Ломаченко за бой с Ригондо — $ 1,2 млн

Незадолго до начала поединка стали известны суммы гарантированных гонораров, которые получат бойцы. Так чемпион по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко заработает $ 1,2 млн. Что касается Ригондо, то обладатель пояса WBA Super во втором легчайшем весе сможет рассчитывать как минимум на $ 400 тысяч, сообщает Boxingnews24.