Советы Каррере и команде перед дерби.
Гарантированный гонорар Ломаченко за бой с Ригондо — $ 1,2 млн
В ночь с 9 на 10 декабря в
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В ночь с 9 на 10 декабря в
Незадолго до начала поединка стали известны суммы гарантированных гонораров, которые получат бойцы. Так чемпион по версии WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко заработает $ 1,2 млн. Что касается Ригондо, то обладатель пояса WBA Super во втором легчайшем весе сможет рассчитывать как минимум на $ 400 тысяч, сообщает Boxingnews24.