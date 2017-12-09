Абель Санчес: Головкин давно готов к реваншу — мы ждем только «Канело»

— Геннадий давно готов — мы ждем лишь «Канело», который был в отпуске. Теперь переговоры возобновятся. Оскар [Де ла Хойя] объяснит, что нужно делать, чтобы завершить эту сделку. Мы хотим, чтобы бой состоялся в мае — думаю, Оскар и Эрик [Гомес] тоже, но сначала нужно подписать контракт, — сказал Санчес в интервью TV BOXEO.



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