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22:41 (мск), источник: Sports.kz

Абель Санчес: Головкин давно готов к реваншу — мы ждем только «Канело»

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал возможный реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Геннадий давно готов — мы ждем лишь «Канело», который был в отпуске. Теперь переговоры возобновятся. Оскар [Де ла Хойя] объяснит, что нужно делать, чтобы завершить эту сделку. Мы хотим, чтобы бой состоялся в мае — думаю, Оскар и Эрик [Гомес] тоже, но сначала нужно подписать контракт, — сказал Санчес в интервью TV BOXEO.

Бой Головкин — Альварес 16 сентября в Лас-Вегасе завершился спорной ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая или в сентябре. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.

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