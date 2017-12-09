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21:52 (мск), источник: Sports.kz

Иса Акбербаев: Альваресу была дана конкретная установка — ни в коем случае не драться с Головкиным

Известный казахстанский боксер-профессионал первого тяжелого веса Иса Акбербаев в разговоре с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz поведал о своих ближайших планах, желании вернуться в ринг и поделился мнением относительно состоявшегося 16 сентября в США поединка между чемпионом Мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом.

— Иса, чем Вы в эти дни занимаетесь?
— Сейчас больше времени стараюсь уделять семье, детям. Готовимся к Новому году. В общем, — бытовые, семейные дела.

 — Что известно о Вашем возможном возвращении в ринг?
— Я готов отбоксировать хоть завтра. Все будет зависеть от правильного и выгодного для меня предложения.

 — Таковые имеются?
— Есть варианты, но сейчас они на стадии обсуждения. Много различных нюансов, в том числе и финансовых. Хорошие бои — они обычно быстро не складываются.

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— Нет ли в планах отправиться в Америку, провести там сбор?
— Была бы причина. Видишь, — все упирается в цель. Если бы у меня соперник американец, то без проблем поехать в США, тренироваться, готовиться — все это замечательно. Но порой так происходит, что предложения поступают за две-три недели до боя. Говорят: «Давайте драться», но за такой короткий срок подготовиться, набрать оптимальные кондиции затруднительно.

 — Рассматривали ли Вы вариант участия в вечере бокса, который состоится 30 декабря в Алматы?
— Предложение поступало, но, если честно, оно было не слишком конкретным. В итоге ни к чему определенному мы не пришли. Вариант провести бой в андеркарте у Фирузы Шариповой мне просто не интересен.

 — Один самых ожидаемых боев этой зимы — полуфинал Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом. Как может сложиться этот поединок?
— Загадывать не хотел бы. Все эти прогнозы — вещь неблагодарная. Я до этого высказывал свое мнение, и повторю, что для меня фаворит турнира — Мурат Гассиев. Верю в него и надеюсь, что пройдет кубинца. У Гассиева хватит мастерства, сил, тренировочного опыта, чтобы справиться с Дортикосом.

Поединок между украинцем Александром Усиком и представителем Латвии Майрисом Бриедисом тоже вызывает большой интерес. Как говорится, нашла коса на камень. Усик — хороший игровик, длинный, он и ударить может. Бриедис — боксер, который сильно прибавил в последние два года, забрался в топы. У него тоже хорошая манера боя — может подраться как вблизи, так и со средней дистанции, обладает отличной техникой. Чувствительный боксер, с хорошим таймингом.

 — Мурат Гассиев может выиграть у Дортикоса столь же уверенно, как у Кшиштофа Влодарчика?
— Конечно, это же бокс. Опять же, — что случилось с Влодарчиком. Никто же не знал, что все произойдет так быстро, и Кшиштоф упадет. Все думали, что они упрутся, будет как минимум пять-шесть раундов, и что получится потом — никто не скажет. Влодарчик мог выехать на своем колоссальном опыте, растаскать Мурата, вывести его в поздние раунды, — но этого не случилось. Все решил буквально один удар.

 — Вы перед началом Всемирной боксерской Суперсерии говорили о том, что будете болеть и переживать за россиянина Дмитрия Кудряшова. Как думаете, почему бой против Дортикоса так неудачно сложился для него?
— Так я же говорю: это бокс. Такая вещь. Здесь все прогнозы не имеют значения. Ты можешь быть прекрасным на тренировках, блестящим в предыдущих боях и так далее. Но как только ты выходишь на бой с боксером такого класса, с которым никогда еще не сталкивался, все происходит кардинально наоборот.

Что касается боя Димы… Не знаю. Может, были ошибки в подготовке, или он неправильно психологически подошел к бою, неверно была выбрана тактика на поединок. Зачем, допустим, было стоять и принимать на защиту удары? С кубинцем этого делать не стоило. В боксе часто даже одна ошибка становится роковой. Дима совершил ошибку, принял на себя удары, Дортикос это почувствовал — и начал накатывать, давить. По сути, кубинец пробил — и попал Кудряшову за руку, через защиту. Вот и результат: Дима пропускает удар, который не видит, и падает.

 — Значимым событием для всего Казахстан стал бой Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Очень приятно, что наш земляк смог дойти до момента, когда провел по-настоящему большой бой с очень серьезными призовыми. Как Вы считаете, — отобрали у Головкина победу?
— Если по-честному, то Гена выиграл. Но в чем проблема больших боев, огромных сумм и всех этих сборов с множеством нулей?.. Чтобы у тебя не отобрали победу, надо выигрывать очень явно. Для Golden Boy было приоритетным завести бой в такую непонятную ситуацию, где можно склонить чашу весов в ту или иную сторону. Для нас, болельщиков, все, вроде бы, очевидно — мы видим объективные счета и так далее. Объективно, Головкин выиграл. Но с небольшим преимуществом. А для Golden Boy это повод к тому, чтобы свести бой к ничьей. Им это было необходимо, они это и сделали.

Если говорить о том, как действовал в ринге Альварес, — никогда в жизни он не боксировал так, как с Геной. Пересмотрите все его бои, «Канело» ни разу не шел назад. Он всегда прессинговал — так же, как и Гена. Поэтому вся суть этого боя сводилась к тому, что всегда говорил Головкин про «мексиканский стиль» — то есть: они выйдут — и начнется война. А войны не было. Потому что Альваресу была дана конкретная установка от Оскара Де Ла Хойя — не драться ни в коем случае: уходить, проваливать, защищаться, затягивать, клинчквать, делать все, что угодно, но не входить в обмен ударами, дабы исключить вероятность пропустить тяжелый удар.

А здесь был бой боксеров, которые бьют в обе стороны. Поэтому нокаут можно было ждать как от одного, так и от другого. Но выгоднее же сделать второй бой и собрать гораздо больше денег. Это чистый бизнес.

Сейчас уже прошло время, переварились мысли, и люди начинают понимать, зачем это было сделано. Вроде бы в мае будут второй бой, если ничего этому не помешает. В таком случае ребята смогут заработать намного больше. Считаю, это правильно. Потому что парни выходят в ринг, а жизнь боксерская не такая уж и длинная. И за это время нужно заработать для себя, для семьи.

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— После боя обсуждали странную опцию в контракте, согласно которой право на реванш имел только Альварес. При этом «Канело» был лишь претендентом на чемпионские пояса. Мексиканцу помог статус суперзвезды американского боксерского рынка?
— Нет, не думаю, что это напрямую связано со статусом «Канело». Скорее, это просто Golden Boy вытягивает свои условия, лоббируя интересы. Зная кухню профи-бокса, могу сделать вывод, что это просто выгодно стороне Альвареса.

 — Сколько лет Головкин еще сможет выступать на высоком уровне?
— Не ко мне вопрос. Только сам Гена может на это ответить. Все зависит от него самого. Может, он возьмет — и в следующем году прекратит боксировать. Это, в любом случае, его решение, и каким бы оно ни было, будет правильным.

 — Вы были на сборах с Головкиным на базе «Биг Беар» в Америке. Сейчас сразу два боксера, Геннадий Головкин и Мурат Гассиев, которых тренирует Абель Санчес, стали если не королями своих дивизионов, то, как минимум, их лидерами. По Вашему мнению, в чем секрет Абеля Санчеса и его тренировок?
— На мой взгляд, никакого секрета и нет. Просто звезды так складываются на небе, что в определенный момент Гена попал к Санчесу. Именно Головкин. Был бы кто-то другой — он мог бы и не стать звездой у Санчеса. Хотя Абель подготовил очень много сильных боксеров, чемпионов. Но звезды так сложились, что Гена начал заниматься с ним.

То же самое с Муратом. Парень живет в России, подписал контракт с «Урал Бокс Промоушен». Но ребята из «Урал Бокс Промоушен» сделали такой выбор. Может, попал бы Гассиев к другому тренеру, его бы называли великим. Никто же не знает, как могло или не могло быть.

Смысл в том, что если бы Гена попал к другому тренеру и добился таких высот, то никто из казахстанцев и не узнал бы о существовании Абеля Санчеса. Сейчас уже не укладывается в голове, что Гена без Санчеса. Это такой тандем, который мощным бронетранспортером прошелся по среднему весу — и никого не оставил.

 — По Вашим стопам сейчас множество молодых казахстанских боксеров переходят в профи. Кого из них считаете наиболее перспективным? Что скажете о Иване Дычко?
— Ребят много — и все талантливые. Выделить кого-то особенно я не могу. Тот же Ваня Дычко — классный парень, хороший боксер, но все в профессиональном боксе упирается в менеджмент и промоушен. Если будет хороший менеджер, который относится к тебе не просто как к мясу, на котором можно заработать, а, действительно, болеет за тебя душой и выбирает лучшие условия… Если боксера будут правильно вести, грамотно подбирать соперников, то тот же Дычко очень быстро сможет выйти на титульные бои.

 — Сколько боев Вам хотелось бы провести в следующем году?
— Прежде всего, хочется договориться на счет большого боя, прийти к этому. Сколько будет поединков, даже загадывать не хочу. Сколько их будет — все мои.

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