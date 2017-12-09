Иса Акбербаев: Альваресу была дана конкретная установка — ни в коем случае не драться с Головкиным
Известный казахстанский
Известный казахстанский
— Иса, чем Вы в эти дни занимаетесь?
— Сейчас больше времени стараюсь уделять семье, детям. Готовимся к Новому году. В общем, — бытовые, семейные дела.
— Что известно о Вашем возможном возвращении в ринг?
— Я готов отбоксировать хоть завтра. Все будет зависеть от правильного и выгодного для меня предложения.
— Таковые имеются?
— Есть варианты, но сейчас они на стадии обсуждения. Много различных нюансов, в том числе и финансовых. Хорошие бои — они обычно быстро не складываются.
— Нет ли в планах отправиться в Америку, провести там сбор?
— Была бы причина. Видишь, — все упирается в цель. Если бы у меня соперник американец, то без проблем поехать в США, тренироваться, готовиться — все это замечательно. Но порой так происходит, что предложения поступают за
— Рассматривали ли Вы вариант участия в вечере бокса, который состоится 30 декабря в Алматы?
— Предложение поступало, но, если честно, оно было не слишком конкретным. В итоге ни к чему определенному мы не пришли. Вариант провести бой в андеркарте у Фирузы Шариповой мне просто не интересен.
— Один самых ожидаемых боев этой зимы — полуфинал Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом. Как может сложиться этот поединок?
— Загадывать не хотел бы. Все эти прогнозы — вещь неблагодарная. Я до этого высказывал свое мнение, и повторю, что для меня фаворит турнира — Мурат Гассиев. Верю в него и надеюсь, что пройдет кубинца. У Гассиева хватит мастерства, сил, тренировочного опыта, чтобы справиться с Дортикосом.
Поединок между украинцем Александром Усиком и представителем Латвии Майрисом Бриедисом тоже вызывает большой интерес. Как говорится, нашла коса на камень. Усик — хороший игровик, длинный, он и ударить может. Бриедис — боксер, который сильно прибавил в последние два года, забрался в топы. У него тоже хорошая манера боя — может подраться как вблизи, так и со средней дистанции, обладает отличной техникой. Чувствительный боксер, с хорошим таймингом.
— Мурат Гассиев может выиграть у Дортикоса столь же уверенно, как у Кшиштофа Влодарчика?
— Конечно, это же бокс. Опять же, — что случилось с Влодарчиком. Никто же не знал, что все произойдет так быстро, и Кшиштоф упадет. Все думали, что они упрутся, будет как минимум
— Вы перед началом Всемирной боксерской Суперсерии говорили о том, что будете болеть и переживать за россиянина Дмитрия Кудряшова. Как думаете, почему бой против Дортикоса так неудачно сложился для него?
— Так я же говорю: это бокс. Такая вещь. Здесь все прогнозы не имеют значения. Ты можешь быть прекрасным на тренировках, блестящим в предыдущих боях и так далее. Но как только ты выходишь на бой с боксером такого класса, с которым никогда еще не сталкивался, все происходит кардинально наоборот.
Что касается боя Димы… Не знаю. Может, были ошибки в подготовке, или он неправильно психологически подошел к бою, неверно была выбрана тактика на поединок. Зачем, допустим, было стоять и принимать на защиту удары? С кубинцем этого делать не стоило. В боксе часто даже одна ошибка становится роковой. Дима совершил ошибку, принял на себя удары, Дортикос это почувствовал — и начал накатывать, давить. По сути, кубинец пробил — и попал Кудряшову за руку, через защиту. Вот и результат: Дима пропускает удар, который не видит, и падает.
— Значимым событием для всего Казахстан стал бой Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Очень приятно, что наш земляк смог дойти до момента, когда провел
— Если
Если говорить о том, как действовал в ринге Альварес, — никогда в жизни он не боксировал так, как с Геной. Пересмотрите все его бои, «Канело» ни разу не шел назад. Он всегда прессинговал — так же, как и Гена. Поэтому вся суть этого боя сводилась к тому, что всегда говорил Головкин про «мексиканский стиль» — то есть: они выйдут — и начнется война. А войны не было. Потому что Альваресу была дана конкретная установка от Оскара Де Ла Хойя — не драться ни в коем случае: уходить, проваливать, защищаться, затягивать, клинчквать, делать все, что угодно, но не входить в обмен ударами, дабы исключить вероятность пропустить тяжелый удар.
А здесь был бой боксеров, которые бьют в обе стороны. Поэтому нокаут можно было ждать как от одного, так и от другого. Но выгоднее же сделать второй бой и собрать гораздо больше денег. Это чистый бизнес.
Сейчас уже прошло время, переварились мысли, и люди начинают понимать, зачем это было сделано. Вроде бы в мае будут второй бой, если ничего этому не помешает. В таком случае ребята смогут заработать намного больше. Считаю, это правильно. Потому что парни выходят в ринг, а жизнь боксерская не такая уж и длинная. И за это время нужно заработать для себя, для семьи.
— После боя обсуждали странную опцию в контракте, согласно которой право на реванш имел только Альварес. При этом «Канело» был лишь претендентом на чемпионские пояса. Мексиканцу помог статус суперзвезды американского боксерского рынка?
— Нет, не думаю, что это напрямую связано со статусом «Канело». Скорее, это просто Golden Boy вытягивает свои условия, лоббируя интересы. Зная кухню
— Сколько лет Головкин еще сможет выступать на высоком уровне?
— Не ко мне вопрос. Только сам Гена может на это ответить. Все зависит от него самого. Может, он возьмет — и в следующем году прекратит боксировать. Это, в любом случае, его решение, и каким бы оно ни было, будет правильным.
— Вы были на сборах с Головкиным на базе «Биг Беар» в Америке. Сейчас сразу два боксера, Геннадий Головкин и Мурат Гассиев, которых тренирует Абель Санчес, стали если не королями своих дивизионов, то, как минимум, их лидерами. По Вашему мнению, в чем секрет Абеля Санчеса и его тренировок?
— На мой взгляд, никакого секрета и нет. Просто звезды так складываются на небе, что в определенный момент Гена попал к Санчесу. Именно Головкин. Был бы
То же самое с Муратом. Парень живет в России, подписал контракт с «Урал Бокс Промоушен». Но ребята из «Урал Бокс Промоушен» сделали такой выбор. Может, попал бы Гассиев к другому тренеру, его бы называли великим. Никто же не знает, как могло или не могло быть.
Смысл в том, что если бы Гена попал к другому тренеру и добился таких высот, то никто из казахстанцев и не узнал бы о существовании Абеля Санчеса. Сейчас уже не укладывается в голове, что Гена без Санчеса. Это такой тандем, который мощным бронетранспортером прошелся по среднему весу — и никого не оставил.
— По Вашим стопам сейчас множество молодых казахстанских боксеров переходят в профи. Кого из них считаете наиболее перспективным? Что скажете о Иване Дычко?
— Ребят много — и все талантливые. Выделить
— Сколько боев Вам хотелось бы провести в следующем году?
— Прежде всего, хочется договориться на счет большого боя, прийти к этому. Сколько будет поединков, даже загадывать не хочу. Сколько их будет — все мои.