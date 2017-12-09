Иса Акбербаев: Альваресу была дана конкретная установка — ни в коем случае не драться с Головкиным

— Нет ли в планах отправиться в Америку, провести там сбор?

— Была бы причина. Видишь, — все упирается в цель. Если бы у меня соперник американец, то без проблем поехать в США, тренироваться, готовиться — все это замечательно. Но порой так происходит, что предложения поступают за две-три недели до боя. Говорят: «Давайте драться», но за такой короткий срок подготовиться, набрать оптимальные кондиции затруднительно.



— Рассматривали ли Вы вариант участия в вечере бокса, который состоится 30 декабря в Алматы?

— Предложение поступало, но, если честно, оно было не слишком конкретным. В итоге ни к чему определенному мы не пришли. Вариант провести бой в андеркарте у Фирузы Шариповой мне просто не интересен.



— Один самых ожидаемых боев этой зимы — полуфинал Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом. Как может сложиться этот поединок?

— Загадывать не хотел бы. Все эти прогнозы — вещь неблагодарная. Я до этого высказывал свое мнение, и повторю, что для меня фаворит турнира — Мурат Гассиев. Верю в него и надеюсь, что пройдет кубинца. У Гассиева хватит мастерства, сил, тренировочного опыта, чтобы справиться с Дортикосом.



Поединок между украинцем Александром Усиком и представителем Латвии Майрисом Бриедисом тоже вызывает большой интерес. Как говорится, нашла коса на камень. Усик — хороший игровик, длинный, он и ударить может. Бриедис — боксер, который сильно прибавил в последние два года, забрался в топы. У него тоже хорошая манера боя — может подраться как вблизи, так и со средней дистанции, обладает отличной техникой. Чувствительный боксер, с хорошим таймингом.



— Мурат Гассиев может выиграть у Дортикоса столь же уверенно, как у Кшиштофа Влодарчика?

— Конечно, это же бокс. Опять же, — что случилось с Влодарчиком. Никто же не знал, что все произойдет так быстро, и Кшиштоф упадет. Все думали, что они упрутся, будет как минимум пять-шесть раундов, и что получится потом — никто не скажет. Влодарчик мог выехать на своем колоссальном опыте, растаскать Мурата, вывести его в поздние раунды, — но этого не случилось. Все решил буквально один удар.



— Вы перед началом Всемирной боксерской Суперсерии говорили о том, что будете болеть и переживать за россиянина Дмитрия Кудряшова. Как думаете, почему бой против Дортикоса так неудачно сложился для него?

— Так я же говорю: это бокс. Такая вещь. Здесь все прогнозы не имеют значения. Ты можешь быть прекрасным на тренировках, блестящим в предыдущих боях и так далее. Но как только ты выходишь на бой с боксером такого класса, с которым никогда еще не сталкивался, все происходит кардинально наоборот.



Что касается боя Димы… Не знаю. Может, были ошибки в подготовке, или он неправильно психологически подошел к бою, неверно была выбрана тактика на поединок. Зачем, допустим, было стоять и принимать на защиту удары? С кубинцем этого делать не стоило. В боксе часто даже одна ошибка становится роковой. Дима совершил ошибку, принял на себя удары, Дортикос это почувствовал — и начал накатывать, давить. По сути, кубинец пробил — и попал Кудряшову за руку, через защиту. Вот и результат: Дима пропускает удар, который не видит, и падает.



— Значимым событием для всего Казахстан стал бой Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Очень приятно, что наш земляк смог дойти до момента, когда провел по-настоящему большой бой с очень серьезными призовыми. Как Вы считаете, — отобрали у Головкина победу?

— Если по-честному, то Гена выиграл. Но в чем проблема больших боев, огромных сумм и всех этих сборов с множеством нулей?.. Чтобы у тебя не отобрали победу, надо выигрывать очень явно. Для Golden Boy было приоритетным завести бой в такую непонятную ситуацию, где можно склонить чашу весов в ту или иную сторону. Для нас, болельщиков, все, вроде бы, очевидно — мы видим объективные счета и так далее. Объективно, Головкин выиграл. Но с небольшим преимуществом. А для Golden Boy это повод к тому, чтобы свести бой к ничьей. Им это было необходимо, они это и сделали.



Если говорить о том, как действовал в ринге Альварес, — никогда в жизни он не боксировал так, как с Геной. Пересмотрите все его бои, «Канело» ни разу не шел назад. Он всегда прессинговал — так же, как и Гена. Поэтому вся суть этого боя сводилась к тому, что всегда говорил Головкин про «мексиканский стиль» — то есть: они выйдут — и начнется война. А войны не было. Потому что Альваресу была дана конкретная установка от Оскара Де Ла Хойя — не драться ни в коем случае: уходить, проваливать, защищаться, затягивать, клинчквать, делать все, что угодно, но не входить в обмен ударами, дабы исключить вероятность пропустить тяжелый удар.



А здесь был бой боксеров, которые бьют в обе стороны. Поэтому нокаут можно было ждать как от одного, так и от другого. Но выгоднее же сделать второй бой и собрать гораздо больше денег. Это чистый бизнес.



Сейчас уже прошло время, переварились мысли, и люди начинают понимать, зачем это было сделано. Вроде бы в мае будут второй бой, если ничего этому не помешает. В таком случае ребята смогут заработать намного больше. Считаю, это правильно. Потому что парни выходят в ринг, а жизнь боксерская не такая уж и длинная. И за это время нужно заработать для себя, для семьи.