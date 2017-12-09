Технологичный Ломаченко на ринге с Шакалом

Источник: Газета.Ру

Один из лучших действующих боксеров независимо от категорий, обладатель титула WBO в весе до 59 кг Василий Ломаченко встретится с опытным кубинцем Гильермо Ригондо на одной из крупнейших площадок США — «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Это будет уникальное явление для профессионального спорта: бой двух двукратных олимпийских чемпионов.

29-летний уроженец Одесской области по прозвищу Хай-тек, как всем прекрасно известно, первенствовал на Играх в Пекине-2008 (в весе до 57 кг) и Лондоне-2012 (до 60 кг).

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Успехи 37-летнего выходца из Сантьяго-де-Куба, который в 2009 году сбежал в Америку и проживает теперь среди диаспоры своих соотечественников во Флориде, пришлись на более ранние Олимпиады: в Сиднее-2000 и Афинах-2004. Оба раза Шакал (так объявляют Ригондо при выходе на ринг) действовал в рамках категории до 54 кг.

Увы, его карьера в профи, по большому счету, не задалась. За восемь с половиной лет он провел лишь 17 официальных поединков. Да, все выиграл. Да, был чемпионом мира в весе до 55,3 кг. Однако не дрался с по-настоящему крутыми соперниками, кроме филиппинца Нонито Донэра. И особых денег тоже не заработал. Мегазвездой не стал.

А ведь исходные позиции были у Ригондо на зависть Мейвезеру. Кубинец считается одним из сильнейших любителей в истории с 400 победами и восемью поражениями.

Мог он выступить и в Пекине-2008, однако Фидель Кастро самолично отлучил его от сборной после первой попытки побега (за которой последовало добровольное возвращение).

О величии нынешних противников кричат также их титулы второго порядка. Ригондо и Ломаченко под два раза выигрывали не только ОИ, но и ЧМ. Первый — в 2001 и 2004 годах, второй — в 2009 и 2011-м. Василий вообще редкий иностранный спортсмен, кто имеет обширную болельщицкую базу в России. Его у нас ценят, любят и уважают. Действительно, такие боксеры, как Ломаченко — штучный товар. На вес золота.

Пауза между двумя его боями составила ровно четыре месяца — отличный срок, чтобы отдохнуть после победы над Мигелем Марриагой, набраться сил и новой мотивации, чтобы начать очередной тренировочный лагерь.

Ломаченко не раз объявлял о намерении объединять пояса. Договориться с другими чемпионами пока не удалось. Но и Ригондо, без сомнения, станет самой серьезной преградой в карьере Хай-тека. Невероятно сложно представить кубинца побежденным. В этом — основополагающая интрига уикенда. Был бы Гильермо помладше лет на пять, шансы следовало бы оценивать как абсолютно равные. Сейчас же молодость еще не перескочившего 30-летний рубеж Ломаченко видится его преимуществом.

Немногим меньше интригует противостояние тренеров — тем более, они у бойцов прямые противоположности.

С Василием работает собственный отец Анатолий: это редчайший случай успешного (и результативного) сотрудничества близких родственников.

Гильермо тренирует легенда цеха Фредди Роуч, рекордные семь раз признававшийся лучшим наставником года. Вообще подопечные 57-летнего американца в последние годы все больше проигрывают, но только не Ригондо. Если верить Роучу, кубинец пообещал ему нокаутировать Ломаченко.

«Ригондо хороший боец и один из лучших боксеров защитного плана, которого я видел в своей жизни, — отметил тренер-гуру. — Его невозможно нокаутировать, но при этом у него самого сильный удар.

Вероятно, для такого боя он мелковат антропометрически, но две недели назад пообещал мне победить нокаутом.

У Ломаченко не получится играться с Ригондо, потому что это не тот парень. Если он начнет это делать, то упадет в нокаут.

Василий превосходит Гильермо в росте (168 против 162 см) и совсем чуть-чуть — в весе (58,5 и 58,2 кг соответственно на официальном замере за сутки до боя).

По мнению легендарного Бернарда Хопкинса, Ломаченко все же добьется досрочной победы — завершит поединок в поздних раундах.

«Нокаут будет, — спрогнозировал эксперт. — Думаю, нас ждет сложный бой, оба бойца умеют обороняться и быстро двигаться, их стили близки. Но я отдаю предпочтение Ломаченко — он сумеет добиться результата, так как лучше идет в атаку. Ригондо не удается выбрасывать большое количество ударов, да и Василий не позволит ему это сделать.

На Ригондо повлияет смена дивизиона. У него в перчатках не будет того урона от ударов, к которому он привык.

В этой весовой категории он не сможет избежать атак Ломаченко, ему просто не хватит скорости.

Высказывания самих боксеров не были мирными. Ригондо среди прочего вспоминал трудную юность и проданные из-за нужды олимпийские медали.

«Ломаченко — хороший, качественный боец, у которого есть талант, — отметил кубинец. И продолжил: — Меня не волнует статистика, мы отлично поработали в тренировочном лагере. Я готов на сто процентов и докажу это миру.

У меня в карьере было много важных событий, а победа над Ломаченко — очередная задача. Потом мои дела пойдут еще лучше. У меня есть скорость и подготовка. Осталось выполнить задачу.

Волноваться в данной ситуации следует моему сопернику. Судьи? Они меня совершенно не беспокоят. Мне все равно. Я просто знаю, что должен победить Ломаченко очень четко и убедительно.

Василий допустил, что нокаута в этот раз не выйдет. Но предположил отказ Ригондо от продолжения схватки.

«Он обладает отличными навыками, это быстрый и умный боксер. Именно поэтому мы проведем поединок, — сказал чемпион. — Тяжело говорить о том, что будет во время боя. Но не удивлюсь, если в определенный момент он откажется продолжать поединок.

Едва ли предстоящее выступление принесет мне новую славу. В случае победы все скажут: он одолел старика, существенно уступавшего ему в габаритах.

Карьера Ригондо близится к закату, и ему очень нужны деньги. Сейчас он получит самый большой гонорар в жизни. Вот истинная причина его перехода на две категории вверх.

В 37 лет в нашем весе делать нечего. В таком возрасте реакция ухудшается, скорость снижается, невозможно оставаться до конца сфокусированным. Природу не обманешь.

Это не полутяжелый вес, где боксировал Хопкинс. Там все устроено по-другому.