Второй титул для Алояна
Россияне Михаил Алоян и Федор Чудинов завоевали пояса WBA International в рамках вечера бокса «Битва в Сибири» в Кемерово.
Россияне Михаил Алоян и Федор Чудинов завоевали пояса WBA International в рамках вечера бокса «Битва в Сибири» в Кемерово.
Алоян провел свой третий бой на профессиональном ринге и вновь победил по очкам. Правда, на этот раз раздельным решением судей, один из которых принял сторону никарагуанца Гермогенеса Кастильо.
РЕЙТИНГ WBA.
Алоян вышел на ринг в шортах в цветах российского флага. Этот бой был важным для него не только с точки зрения домашнего региона, но и
Стартовый раунд Алоян провел в разведке, действуя на дальней дистанции. Впрочем, именно в таком ключе он и предпочитал работать на протяжении всего боя, который получался очень красивым. Россиянин умело обходил защиту никарагуанца, нанося точные удары, которым не хватало разве что мощи, а сам уходил от ответных атак. За этот поединок Михаил продемонстрировал всю красоту защиты корпусом, которой он владеет в совершенстве — сказывается серьезная школа олимпийского бокса.
В четвертом раунде случился эпизод, когда Алоян, защищаясь, оказался за верхним канатом. И соперник, воспользовавшись неким замешательством, нанес два точных удара. Однако Михаил в долгу не остался и вскоре уже Кастильо едва устоял на ногах, «присев» на канаты.
В целом Алоян удачно сочетал защиту корпусом и атаку, действовал активнее и часто прессинговал соперника. А в поздних раундах его стали просили «бомбить» — чувствовалось, что мощи
До самого конца россиянин был свеж и отлично двигался на ногах, так же защищался корпусом, демонстрируя свои приобретенные в олимпийском боксе навыки и мастерство. В десятом раунде Кастильо попытался сделать активнее начать атаковать, однако
Несмотря на явное преимущество российского боксера, судьи разошлись во мнениях. При этом достаточно существенно, если взглянуть на судейские записки — 98:92, 94:96, 100:90. Пожалуй, самой правдоподобной кажется именно первая запись. Так или иначе, теперь в активе Алояна пояс WBA International в легкой весовой категории, который откроет ему путь в рейтинг организации и позволит занять там неплохую позицию.
При этом после предыдущего боя на Красной площади у него остался и еще один титул — WBC Silver, правда, на категорию ниже — во втором наилегчайшем весе. И этот пояс, по словам его тренера, если придется, Михаил тоже готов защищать. Разница в этих двух весах составляет порядка одного килограмма, так что для Алояна не составит труда выступать в любой из них, если придется.
ЧУДИНОВ ПРОШЕЛ НЕЛЕГКОЕ ИСПЫТАНИЕ.
Незадолго до Алояна в рамках этого же вечера российский боксер второго среднего веса Федор Чудинов одержал победу над канадцем Райаном Фордом и также завоевал титул WBA International. Спортсмен победил по очкам единогласным решением судей — 116:112, 119:110, 117:111.
Несмотря на счет, поединок получился драматичным — Чудинову в соперники достался крепкий боец. Рассечение стало одной из проблем, которая усложнила россиянину ситуацию в ринге. Однако он проявил характер и сумел отбоксировать все раунды, несмотря на травму, а также убедить судей в своем превосходстве.
Следующие свои бои Чудинов и Алоян проведут 3 февраля 2018 года в Сочи перед полуфинальным боем Всемирной боксерской суперсерии между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.