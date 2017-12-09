Второй титул для Алояна

Источник: Спорт-Экспресс

Алоян провел свой третий бой на профессиональном ринге и вновь победил по очкам. Правда, на этот раз раздельным решением судей, один из которых принял сторону никарагуанца Гермогенеса Кастильо.

РЕЙТИНГ WBA.

Алоян вышел на ринг в шортах в цветах российского флага. Этот бой был важным для него не только с точки зрения домашнего региона, но и из-за присутствия близких людей. Так, за боем наблюдали родители Михаила, а отец поднялся к нему в ринг после поединка.

Стартовый раунд Алоян провел в разведке, действуя на дальней дистанции. Впрочем, именно в таком ключе он и предпочитал работать на протяжении всего боя, который получался очень красивым. Россиянин умело обходил защиту никарагуанца, нанося точные удары, которым не хватало разве что мощи, а сам уходил от ответных атак. За этот поединок Михаил продемонстрировал всю красоту защиты корпусом, которой он владеет в совершенстве — сказывается серьезная школа олимпийского бокса.

В четвертом раунде случился эпизод, когда Алоян, защищаясь, оказался за верхним канатом. И соперник, воспользовавшись неким замешательством, нанес два точных удара. Однако Михаил в долгу не остался и вскоре уже Кастильо едва устоял на ногах, «присев» на канаты.

В целом Алоян удачно сочетал защиту корпусом и атаку, действовал активнее и часто прессинговал соперника. А в поздних раундах его стали просили «бомбить» — чувствовалось, что мощи все-таки не хватает. Была бы она — никарагуанец упал бы, судя по количеству точных и своевременных ударов. Алоян активизировался и прибавил в мощности ударов, начиная где-то с седьмого раунда, это сразу застало соперника врасплох. Но развить преимущество не получилось.

До самого конца россиянин был свеж и отлично двигался на ногах, так же защищался корпусом, демонстрируя свои приобретенные в олимпийском боксе навыки и мастерство. В десятом раунде Кастильо попытался сделать активнее начать атаковать, однако по-прежнему был вынужден постоянно отходить под прессингом соперника.

Несмотря на явное преимущество российского боксера, судьи разошлись во мнениях. При этом достаточно существенно, если взглянуть на судейские записки — 98:92, 94:96, 100:90. Пожалуй, самой правдоподобной кажется именно первая запись. Так или иначе, теперь в активе Алояна пояс WBA International в легкой весовой категории, который откроет ему путь в рейтинг организации и позволит занять там неплохую позицию.

При этом после предыдущего боя на Красной площади у него остался и еще один титул — WBC Silver, правда, на категорию ниже — во втором наилегчайшем весе. И этот пояс, по словам его тренера, если придется, Михаил тоже готов защищать. Разница в этих двух весах составляет порядка одного килограмма, так что для Алояна не составит труда выступать в любой из них, если придется.

ЧУДИНОВ ПРОШЕЛ НЕЛЕГКОЕ ИСПЫТАНИЕ.

Незадолго до Алояна в рамках этого же вечера российский боксер второго среднего веса Федор Чудинов одержал победу над канадцем Райаном Фордом и также завоевал титул WBA International. Спортсмен победил по очкам единогласным решением судей — 116:112, 119:110, 117:111.

Несмотря на счет, поединок получился драматичным — Чудинову в соперники достался крепкий боец. Рассечение стало одной из проблем, которая усложнила россиянину ситуацию в ринге. Однако он проявил характер и сумел отбоксировать все раунды, несмотря на травму, а также убедить судей в своем превосходстве.