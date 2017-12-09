Разбитый нос и удар в печень. Как казахстанский тяжеловес выиграл третий бой в США

— Я был в углу Ивана. Бой прошел отлично. Остановка боя произошла очень быстро. Его Иван завершил ударом в печень. Чуть раньше провел еще одну комбинацию и разбил сопернику нос. Все хорошо сложилось. Дай Бог, 16 декабря будет еще один бой, — рассказал Алиев.