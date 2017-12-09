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15:58 (мск), источник: Vesti.kz

Разбитый нос и удар в печень. Как казахстанский тяжеловес выиграл третий бой в США

16 декабря Иван Дычко намерен снова выйти в ринг.

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Дычко (3−0, 3 КО) выиграл третий бой на профессиональном ринге в США. Менеджер казахстанца Зия Алиев прокомментировал победу своего подопечного корреспонденту Vesti.kz.

— Я был в углу Ивана. Бой прошел отлично. Остановка боя произошла очень быстро. Его Иван завершил ударом в печень. Чуть раньше провел еще одну комбинацию и разбил сопернику нос. Все хорошо сложилось. Дай Бог, 16 декабря будет еще один бой, — рассказал Алиев.

— Соперник уже известен?

— Сейчас идут переговоры. Договариваемся.

Напомним, 27-летний казахстанский тяжеловес Иван Дычко боксировал в США с мексиканцем Карлосом Сандовалом и одержал третью досрочную победу на профессиональном ринге.

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