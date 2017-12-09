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13:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Хай-тек против Шакала. Исторический бой двукратных олимпийских чемпионов

9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.

Источник: Reuters

Предстоящей ночью в театре знаменитой арены Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится поистине уникальный, исторический поединок между двумя бойцами, которые по мнению большинства экспертов, журналистов и простых любителей бокса входят в десятку лучших действующих боксёров мира вне зависимости от веса. Помимо этого, 29-летний украинец Василий Ломаченко (9−1−0, 7 KO) и 37-летний кубинец Гильермо Ригондо (17−0−0, 11 KO) считаются одними из лучших боксёров-любителей за всю историю бокса.

На кону схватки будет стоять принадлежащий Ломаченко мировой титул WBO в первом лёгком весе, защиту которого он будет проводить уже в четвёртый раз. Ригондо же является действующим обладателем звания суперчемпиона мира WBA в первом полулёгком весе, и ради боя с Ломаченко решил подняться в весе сразу на два дивизиона.

Предыстория

Возможность проведения поединка между этими двумя выдающимися мастерами ринга начала обсуждаться сразу же после перехода Ломаченко в профи-бокс в 2013 году. Но теоретически эти соперники могли скрестить перчатки ещё на любительском ринге. Однако на чемпионате мира 2007 года в Чикаго, который стал первым крупным международным турниром для Ломаченко и на котором он завоевал серебряную медаль, потерпев своё первое и единственное поражение в аматорах, Ригондо не боксировал.

Василий Ломаченко

Возраст: 29 лет
Страна: Украина
Рост: 168 см.
Размах рук: 168 см.
Стойка: левша
Весовая категория: первый лёгкий вес (58,967 кг.)
Титулы: чемпион первого лёгкого веса по версии WBO

Мировой форум проходил в октябре-ноябре, а в июле того года Гильермо, вместе со своим товарищем по сборной Кубы Эрисланди Ларой, сбежали из расположения команды во время Панамериканских игр в Бразилии. Однако тот побег к лучшей жизни оказался для Ригондо неудачным. Спустя три дня беглецы были задержаны бразильской полицией и депортированы на родину. Естественно, после этого уже ни о каких выступлениях Гильермо за сборную Кубы не могло быть и речи. Команданте Фидель Кастро объявил беглецов изменниками родины, сравнив их со сбежавшими с поля боя солдатами. Ригондо был помещён под домашний арест и от него отказался даже собственный отец.

Пережив, наверное, самый тяжёлый период в своей жизни, в феврале 2009 года Гильермо совершил повторный побег с Острова Свободы, который оказался успешным. При посредничестве ирландца Гэри Хайда, который отправился на Кубу якобы с целью сбора материала для своей книги о тамошнем боксе, Ригондо был доставлен в Майами на маленькой лодке одного из местных контрабандистов. А уже спустя три месяца Гильермо дебютировал на профи-ринге. Его первым менеджером стал вышеупомянутый Гэри Хайд, а промоутером — одиозный немецкий турок Ахмет Онер.

Гильермо Ригондо

Возраст: 37 лет
Страна: Куба
Рост: 164 см.
Размах рук: 168 см.
Стойка: левша
Весовая категория: первый полулёгкий вес (55. 225 кг.)
Титулы: суперчемпион WBA в первом полулёгком весе

Достижения

Ломаченко же в это время собирал урожай золотых медалей на крупнейших международных турнирах, в блестящем стиле первенствовав на Олимпийских играх 2008 года, на чемпионате Европы того же года, а также на первенстве мира 2009 года. Взяв перерыв в выступлениях в 2010 году для лечения застарелой травмы руки, Василий триумфально вернулся на ринг, взяв золото сначала на чемпионате мира 2011 года, а затем и на Олимпийских играх 2012 года.

Потом Ломаченко, вместе со своими друзьями и партнёрами по «золотой» сборной Украины, провёл один сезон во Всемирной серии бокса, выступая за команду «Украинские атаманы», после чего в конце 2013 года также дебютировал на профессиональном ринге, подписав контракт с менеджером Эгисом Климасом и промоутером Бобом Арумом. Цифры итогового послужного списка Ломаченко в аматорах восхищают — 396 побед и всего 1 поражение, за которое он впоследствии дважды расквитался с обидчиком — россиянином Альбертом Селимовым.

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Не менее титулованным на любительском ринге был в своё время и Ригондо, в активе которого имеются золотые медали Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, чемпионатов мира 2001 и 2005 годов, а также Кубка мира 2002 года и Панамериканских игр 2003 года. Итоговый послужной список официальных любительских боёв Гильермо также впечатляет — 463 победы и 12 поражений. Стоит отметить, что последнее поражение Ригондо в официальных боях датировано уже далёким 2003 годом, когда он в 1/8 финала проходившего в Таиланде чемпионата мира уступил со счётом 13:16 азербайджанцу Агасси Мамедову, который затем на том турнире завоевал золотую медаль.

Профессиональное резюме

Ломаченко начал свою профи-карьеру, как говорится, с места в карьер. Его желанием было сразиться за титул чемпиона мира уже в дебютном профи-бою, однако Боб Арум сказал ему, что это невозможно, так как без проведения хотя бы одного профи-боя он не может быть включён в топ-15 рейтингов ни одной из федераций. Но влиятельный воротила промоутерского бизнеса сумел вывести Василия на мировой тайтл-шот уже во втором его поединке. В марте 2014 года Ломаченко уступил раздельным решением судей в бою за звание чемпиона мира WBO в полулёгком весе опытному мексиканцу Орландо Салидо.

Однако уже в следующем бою Василий победил американца Гэри Расселла и стал чемпионом мира, повторив рекорд 40-летней давности таиландца Саенсака Муангсурина. Позднее Ломаченко установил и единоличный рекорд по скорости завоевания мировых титулов, когда в июне 2016 года, в 7-м профи-бою отправил в эффектный нокаут действующего чемпиона WBO в первом лёгком весе пуэрториканца Романа Мартинеса, став чемпионом мира в двух весах. С того времени Василий провёл три защиты завоёванного титула, вынудив всех своих оппонентов (Николаса Уолтерса, Джейсона Сосу и Мигеля Марриагу) отказаться от дальнейшего продолжения сопротивления.

Карьерный путь в профессионалах Ригондо начался тоже довольно резко. Уже в 7-м профи-бою он стал временным чемпионом мира WBA в первом полулёгком весе, одолев в ноябре 2010 года раздельным решением судей панамца Рикардо Кордобу. А уже в 9-м официальном поединке, состоявшемся в январе 2012 года, Гильермо обзавёлся полновесным поясом чемпиона мира, нокаутировав в 6-м раунде ударом по печени американца Рико Рамоса. С тех пор он провёл уже 8 защит этого титула.

А в апреле 2013 года, выступая в статусе андердога, Ригондо одержал свою самую значимую доселе победу на профи-ринге, убедительно одолев по очкам в объединительном поединке действующего чемпиона мира WBO — высоко котировавшегося и обладавшего звёздным статусом филиппинца Нонито Донэйра, который годом ранее был признан многими изданиями лучшим боксёром года.

Источник: Reuters

Организация схватки

История бокса знает немало примеров встреч на профессиональном ринге двух олимпийских чемпионов. Легендарный Мохаммед Али встречался с Джо Фрейзером и Джорджем Форманом в боях, которые стали одними из лучших поединков за всю историю благородного кулачного искусства. Также Али сходился в квадрате ринга с олимпийскими чемпионами Флойдом Паттерсоном и Леоном Спинксом. Оскар де ла Хойя встречался с Пернеллом Уитакером. Владимир Кличко выяснял отношения на ринге с Александром Поветкиным и Энтони Джошуа.

Однако поединка двукратных олимпийских чемпионов в профи-боксе ещё не было. В связи с этим даже знаменитый Всемирный Зал славы в Канастоте бокса пожелал заполучить себе перчатки, в которых Ломаченко и Ригондо проведут бой. Выступивший на предматчевой пресс-конференции исполнительный директор этого заведения Эдвард Брофи торжественно заявил, что перчатки Василия и Гильермо станут одним из самых «изящных артефактов» в богатой коллекции Всемирного Зала славы бокса.

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Ранее разговоры о бое Ломаченко и Ригондо иногда переходили в стадию переговоров, однако командам соперников до нынешнего года договориться не удавалось. Главным фактором обычно становилась разница в весе. Василий не хотел спускаться вниз, а Гильермо — подниматься в более тяжёлый дивизион. И вот лишь теперь, когда бойцов разделяет уже не одна весовая категория, как ранее, а две, схватка наконец стала реальностью.

Ломаченко уже подумывал подниматься ещё на один вес выше (что он, кстати, и намерен сделать после боя с Ригондо), но кубинец объявил, что ради такого значительного поединка соглашается прыгнуть сразу на две категории вверх. Правда, промоутерская компания Гильермо Roc Nation Sports сумела настоять на внесение в контракт пункта о том, что в день боя оба боксёра должны пройти ещё одно, уже неофициальное взвешивание, и на нём вес каждого из них не должен превышать лимит в 138 фунтов, то есть не может быть больше чем на 8 фунтов (примерно 3,5 кг) больше официального лимита первого лёгкого веса.

Если Ригондо сумеет одержать победу, то он станет первым действующим чемпионом мира в первом полулёгком весе, который поднимется в первый лёгкий вес и сразу же станет в нём чемпионом мира.

Подготовка, ожидания, сильные и слабые стороны бойцов

Подготовка обоих соперников проходила качественно, плодотворно и без всяких эксцессов и травм. Побывавший в тренировочном лагере Ломаченко журналист телеканала ESPN (официального транслятора схватки) свидетельствует, что на его глазах Василий провёл 15 четырёхминутных раундов спаррингов, перерыв между которыми составлял всего 30 секунд, а партнеры менялись каждые три раунда. В той сессии, которую лицезрел журналист, Ломаченко за 15 раундов выбросил 2949 ударов, 324 из которых — в последнем из них. Но особое впечатление на журналиста произвело погружение Василия под воду, во время которого он задержал дыхание на 3 минуты 30 секунд.

Подготовительный лагерь Ригондо был более засекречен. Однако, по некоторой информации, кубинец своими фирменными резкими ударами потрясал спарринг-партнёров даже через перчатки. А на открытой предматчевой тренировке набравший вес Гильермо не выглядел явно потерявшим в скорости. Его удары были всё также резки, и кроме этого он всячески демонстрировал свою отменную физическую и функциональную форму.

Не беспокоит Ригондо и то, что он явно ниже, мельче и старше соперника, а также из-за проблем с промоушеном и менеджментом был не очень активен в последние годы выступлений на ринге. В двух своих последних боях, состоявшихся в прошлом и нынешнем годах, он суммарно провёл лишь три раунда. Однако Гильермо уверяет, что на нём не скопилось «ржавчины» и он отлично готов к предстоящей схватке. К сильным сторонам кубинца традиционно относят его выдающиеся защитные навыки, великолепную работу ног, высокую ручную скорость, а также убойный прямой контрудар слева.

Источник: Reuters

Основным же достоинством Ломаченко прежде всего является его универсальность. Василий тоже может похвастаться отличной маневренностью, быстротой рук, а также обладает высочайшей функциональной подготовкой и многоударностью. Главными же недостатками этих боксёров чаще всего называют не всегда акцентированные удары у Ломаченко и заметный перекос в сторону защитных действий у Ригондо.

Предматчевые заявления, котировки и другая информация

В своих предматчевых высказываниях каждый из соперников излучал уверенность в собственных силах. «Я собираюсь проехаться по нему, как танк. Не буду обещать нокаутировать его, но пройдусь по нему основательно», — сказал Ломаченко. «Мне нужно сделать свою работу и победить его так убедительно, чтобы боковые судьи не смогли ограбить меня», — заявил Ригондо.

Высказывают своё восхищение обоими бойцами и известные люди из мира бокса. Боб Арум не раз заявлял, что Ломаченко — самый талантливый боксёр, которого он видел со времён Мохаммеда Али. А знаменитый тренер Фредди Роуч сказал, что Ригондо является самым способным бойцом, которого он когда-либо лицезрел за всю свою жизнь.

Резюмировать значимость предстоящего противостояния двух кудесников ринга можно словами легендарного Роя Джонса-младшего, который сказал: «На бумаге это лучший поединок в истории бокса. Невозможно найти двух лучших боксёров, которых можно поставить друг против друга. Я жду с нетерпением этого боя. Схватку выиграет тот, кто сумеет реализовать план на бой. Ригондо должен гасить темп Ломаченко при помощи жёстких ударов, а Василий должен использовать свои преимущества и сбить соперника с ритма многоударными комбинациями».

Также отметим, что в контракте не прописана опция на проведение матча-реванша. Гонорар Ломаченко неизвестен, а по данным бывшего менеджера Ригондо Гэри Хайда, Гильермо заработает в предстоящий вечер $1 миллион. Согласно котировкам в букмекерских конторах, фаворитом боя считается Ломаченко, ставки на победу которого принимаются с коэффициентами от 1.17 до 1.3, на победу Ригондо можно поставить по коэффициентам от 3.45 до 5, ставки на ничейный результат принимаются в диапазоне от 21 до 34.

На территории России вечер бокса, главным событием которого станет бой Ломаченко — Ригондо, будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» утром в воскресенье с 06:00 до 08:30 по московскому времени.

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