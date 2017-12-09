Хай-тек против Шакала. Исторический бой двукратных олимпийских чемпионов
9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
Предстоящей ночью в театре знаменитой арены Madison Square Garden в
На кону схватки будет стоять принадлежащий Ломаченко мировой титул WBO в первом лёгком весе, защиту которого он будет проводить уже в четвёртый раз. Ригондо же является действующим обладателем звания суперчемпиона мира WBA в первом полулёгком весе, и ради боя с Ломаченко решил подняться в весе сразу на два дивизиона.
Предыстория
Возможность проведения поединка между этими двумя выдающимися мастерами ринга начала обсуждаться сразу же после перехода Ломаченко в
Василий Ломаченко
Возраст: 29 лет
Страна: Украина
Рост: 168 см.
Размах рук: 168 см.
Стойка: левша
Весовая категория: первый лёгкий вес (58,967 кг.)
Титулы: чемпион первого лёгкого веса по версии WBO
Мировой форум проходил в
Пережив, наверное, самый тяжёлый период в своей жизни, в феврале 2009 года Гильермо совершил повторный побег с Острова Свободы, который оказался успешным. При посредничестве ирландца Гэри Хайда, который отправился на Кубу якобы с целью сбора материала для своей книги о тамошнем боксе, Ригондо был доставлен в Майами на маленькой лодке одного из местных контрабандистов. А уже спустя три месяца Гильермо дебютировал на
Гильермо Ригондо
Возраст: 37 лет
Страна: Куба
Рост: 164 см.
Размах рук: 168 см.
Стойка: левша
Весовая категория: первый полулёгкий вес (55. 225 кг.)
Титулы: суперчемпион WBA в первом полулёгком весе
Достижения
Ломаченко же в это время собирал урожай золотых медалей на крупнейших международных турнирах, в блестящем стиле первенствовав на Олимпийских играх 2008 года, на чемпионате Европы того же года, а также на первенстве мира 2009 года. Взяв перерыв в выступлениях в 2010 году для лечения застарелой травмы руки, Василий триумфально вернулся на ринг, взяв золото сначала на чемпионате мира 2011 года, а затем и на Олимпийских играх 2012 года.
Потом Ломаченко, вместе со своими друзьями и партнёрами по «золотой» сборной Украины, провёл один сезон во Всемирной серии бокса, выступая за команду «Украинские атаманы», после чего в конце 2013 года также дебютировал на профессиональном ринге, подписав контракт с менеджером Эгисом Климасом и промоутером Бобом Арумом. Цифры итогового послужного списка Ломаченко в аматорах восхищают — 396 побед и всего 1 поражение, за которое он впоследствии дважды расквитался с обидчиком — россиянином Альбертом Селимовым.
Не менее титулованным на любительском ринге был в своё время и Ригондо, в активе которого имеются золотые медали Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, чемпионатов мира 2001 и 2005 годов, а также Кубка мира 2002 года и Панамериканских игр 2003 года. Итоговый послужной список официальных любительских боёв Гильермо также впечатляет — 463 победы и 12 поражений. Стоит отметить, что последнее поражение Ригондо в официальных боях датировано уже далёким 2003 годом, когда он в 1/8 финала проходившего в Таиланде чемпионата мира уступил со счётом 13:16 азербайджанцу Агасси Мамедову, который затем на том турнире завоевал золотую медаль.
Профессиональное резюме
Ломаченко начал свою
Однако уже в следующем бою Василий победил американца Гэри Расселла и стал чемпионом мира, повторив рекорд 40-летней давности таиландца Саенсака Муангсурина. Позднее Ломаченко установил и единоличный рекорд по скорости завоевания мировых титулов, когда в июне 2016 года, в 7-м
Карьерный путь в профессионалах Ригондо начался тоже довольно резко. Уже в 7-м
А в апреле 2013 года, выступая в статусе андердога, Ригондо одержал свою самую значимую доселе победу на
Организация схватки
История бокса знает немало примеров встреч на профессиональном ринге двух олимпийских чемпионов. Легендарный Мохаммед Али встречался с Джо Фрейзером и Джорджем Форманом в боях, которые стали одними из лучших поединков за всю историю благородного кулачного искусства. Также Али сходился в квадрате ринга с олимпийскими чемпионами Флойдом Паттерсоном и Леоном Спинксом. Оскар де ла Хойя встречался с Пернеллом Уитакером. Владимир Кличко выяснял отношения на ринге с Александром Поветкиным и Энтони Джошуа.
Однако поединка двукратных олимпийских чемпионов в
Ранее разговоры о бое Ломаченко и Ригондо иногда переходили в стадию переговоров, однако командам соперников до нынешнего года договориться не удавалось. Главным фактором обычно становилась разница в весе. Василий не хотел спускаться вниз, а Гильермо — подниматься в более тяжёлый дивизион. И вот лишь теперь, когда бойцов разделяет уже не одна весовая категория, как ранее, а две, схватка наконец стала реальностью.
Ломаченко уже подумывал подниматься ещё на один вес выше (что он, кстати, и намерен сделать после боя с Ригондо), но кубинец объявил, что ради такого значительного поединка соглашается прыгнуть сразу на две категории вверх. Правда, промоутерская компания Гильермо Roc Nation Sports сумела настоять на внесение в контракт пункта о том, что в день боя оба боксёра должны пройти ещё одно, уже неофициальное взвешивание, и на нём вес каждого из них не должен превышать лимит в 138 фунтов, то есть не может быть больше чем на 8 фунтов (примерно 3,5 кг) больше официального лимита первого лёгкого веса.
Если Ригондо сумеет одержать победу, то он станет первым действующим чемпионом мира в первом полулёгком весе, который поднимется в первый лёгкий вес и сразу же станет в нём чемпионом мира.
Подготовка, ожидания, сильные и слабые стороны бойцов
Подготовка обоих соперников проходила качественно, плодотворно и без всяких эксцессов и травм. Побывавший в тренировочном лагере Ломаченко журналист телеканала ESPN (официального транслятора схватки) свидетельствует, что на его глазах Василий провёл 15 четырёхминутных раундов спаррингов, перерыв между которыми составлял всего 30 секунд, а партнеры менялись каждые три раунда. В той сессии, которую лицезрел журналист, Ломаченко за 15 раундов выбросил 2949 ударов, 324 из которых — в последнем из них. Но особое впечатление на журналиста произвело погружение Василия под воду, во время которого он задержал дыхание на 3 минуты 30 секунд.
Подготовительный лагерь Ригондо был более засекречен. Однако, по некоторой информации, кубинец своими фирменными резкими ударами потрясал
Не беспокоит Ригондо и то, что он явно ниже, мельче и старше соперника, а также
Основным же достоинством Ломаченко прежде всего является его универсальность. Василий тоже может похвастаться отличной маневренностью, быстротой рук, а также обладает высочайшей функциональной подготовкой и многоударностью. Главными же недостатками этих боксёров чаще всего называют не всегда акцентированные удары у Ломаченко и заметный перекос в сторону защитных действий у Ригондо.
Предматчевые заявления, котировки и другая информация
В своих предматчевых высказываниях каждый из соперников излучал уверенность в собственных силах. «Я собираюсь проехаться по нему, как танк. Не буду обещать нокаутировать его, но пройдусь по нему основательно», — сказал Ломаченко. «Мне нужно сделать свою работу и победить его так убедительно, чтобы боковые судьи не смогли ограбить меня», — заявил Ригондо.
Высказывают своё восхищение обоими бойцами и известные люди из мира бокса. Боб Арум не раз заявлял, что Ломаченко — самый талантливый боксёр, которого он видел со времён Мохаммеда Али. А знаменитый тренер Фредди Роуч сказал, что Ригондо является самым способным бойцом, которого он
Резюмировать значимость предстоящего противостояния двух кудесников ринга можно словами легендарного Роя
Также отметим, что в контракте не прописана опция на проведение
На территории России вечер бокса, главным событием которого станет бой Ломаченко — Ригондо, будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» утром в воскресенье с 06:00 до 08:30 по московскому времени.