Захотевший стать россиянином Мэйуэзер попросил у Кадырова дом в Грозном

Источник: AP 2017

«У нас состоялась теплая беседа о боксе, тенденциях его развития в Чечне, России и во всем мире. Его опыт, а именно пятьдесят побед в пятидесяти боях стоят многого», — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, боксер подтвердил свое желание получить гражданство России. «Мэйуэзер сказал мне: “Если получу российское гражданство, то у меня уже есть жилье в Москве, но хотел бы иметь дом в Грозном”», — отметил он.

7 декабря Мэйуэзер в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что заинтересован в получении российского гражданства. Он добавил, что в России его интересуют девелоперский и банковский бизнесы.