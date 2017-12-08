Промоутер «Канело» планирует организовать еще два боя с Головкиным

— Самое важное в боксе — это то, что промоутеры работают сообща. Я не сомневаюсь, что реванш состоится, — приводит слова Де ла Хойи издание Hoy Los Angeles.



Также промоутер Альвареса добавил, что у этого противостояния есть все шансы стать трилогией. Ранее на этот счет высказался и промоутер Головкина Том Леффлер: «Если реванш выйдет столь же хорошим, как и первый бой, то не будет причин не сделать третий поединок».



Первый бой завершился спорной ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая или в сентябре. Букмекерская контора Пари-Матч уже предлагает на него коэффициенты: победа Головкина — 1.75, победа Альвареса — 2.15, ничья — 25.