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23:24 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер «Канело» планирует организовать еще два боя с Головкиным

Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) Оскар де ла Хойя не намерен останавливаться на реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

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 — Самое важное в боксе — это то, что промоутеры работают сообща. Я не сомневаюсь, что реванш состоится, — приводит слова Де ла Хойи издание Hoy Los Angeles.

Также промоутер Альвареса добавил, что у этого противостояния есть все шансы стать трилогией. Ранее на этот счет высказался и промоутер Головкина Том Леффлер: «Если реванш выйдет столь же хорошим, как и первый бой, то не будет причин не сделать третий поединок».

Первый бой завершился спорной ничьей. Ожидается, что реванш состоится 5 мая или в сентябре. Букмекерская контора Пари-Матч уже предлагает на него коэффициенты: победа Головкина — 1.75, победа Альвареса — 2.15, ничья — 25.

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