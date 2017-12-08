Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
На лице американца выросли грибы
Половина стран Совбеза ООН потребовала провести срочное заседание
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Российский бизнесмен Усманов написал письмо главе МОК
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ4
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ5
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс1
Филадельфия Флайерз4
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Арсенал Т
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Даллас Старз0
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз6
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз6
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Нью-Йорк Айлендерс3
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Лас-Пальмас
Футбол. Еврокубки
7.12
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
7.12
Стяуа1
Лугано2
Футбол. Еврокубки
7.12
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
7.12
Арсенал6
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
7.12
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.12
Витория Гимарайнш1
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
7.12
Заря Лг0
Атлетик2
Футбол. Еврокубки
7.12
Герта1
Эстерсунд1
Футбол. Еврокубки
7.12
Зюлте-Варегем3
Лацио2
Футбол. Еврокубки
7.12
Витесс1
Ницца0
Футбол. Еврокубки
7.12
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал Сосьедад1
Зенит3
Все события
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Пенсионерам выделили дополнительные льготы - СМИ
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Холодный климат грозит раком
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.

Источник: AFP 2017

«Я общался с моей российской командой и с нетерпением жду, когда получу российское гражданство. У меня сегодня была возможность посмотреть недвижимость здесь. Я ищу новый дом в России, но на все это нужно время. Я верю, что будущее будет для меня светлым», — сказал 40-летний американец.

Читайте также
Флойд Мейвезер посетил тренировку казахстанки Фирузы Шариповой и посмотрел за ее работой в ринге

Также боксер заявил, что в России его интересуют девелоперский и банковский бизнесы. «Я веду переговоры о бизнесе в России, о возможности быть партнерами с российскими бизнесменами, в том числе и об инвестициях в банковский бизнес», — рассказал он агентству «Москва».

Мейвезер провел в боксерском ринге 50 боев, одержав во всех победы. 27 августа он провел заключительный поединок в своей карьере, одержав победу техническим нокаутом в десятом раунде над ирландцем Конором МакГрегором.

Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну
Роналду: Я — лучший футболист в истории мирового футбола
Игроки клубов РФ претендуют на звание футболиста недели в ЛЕ
Усманов обратился к главе МОК с призывом разрешить флаг России
Шайба и 2 голевые передачи Наместникова принесли победу «Тампе»
«Сент-Луис» победил «Даллас», Тарасенко забил 13 шайбу в сезоне
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь