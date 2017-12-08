Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство

Источник: AFP 2017

«Я общался с моей российской командой и с нетерпением жду, когда получу российское гражданство. У меня сегодня была возможность посмотреть недвижимость здесь. Я ищу новый дом в России, но на все это нужно время. Я верю, что будущее будет для меня светлым», — сказал 40-летний американец.

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Также боксер заявил, что в России его интересуют девелоперский и банковский бизнесы. «Я веду переговоры о бизнесе в России, о возможности быть партнерами с российскими бизнесменами, в том числе и об инвестициях в банковский бизнес», — рассказал он агентству «Москва».