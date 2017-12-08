Головкин зарезервировал две даты на случай срыва реванша с «Канело»

«Как только Эрик Гомес (промоутер Альвареса) скажет, что они договорились с “Канело”, он и я быстро придем к соглашению. Мы лишь ждем “зеленый свет” от Эрика и Оскара Де Ла Хойи. Если по какой-то причине бой не состоится, у нас зарезервированы с HBO даты в марте и апреле. Но это не то направление, в котором мы хотим идти. Даже в этом случае мы постараемся найти наилучший вариант. Пока “Канело” не сказал, что не хочет проводить реванш, нет смысла обсуждать других оппонентов», — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.