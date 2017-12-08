Головкин зарезервировал две даты на случай срыва реванша с «Канело»

«Как только Эрик Гомес (промоутер Альвареса) скажет, что они договорились с “Канело”, он и я быстро придем к соглашению. Мы лишь ждем “зеленый свет” от Эрика и Оскара Де Ла Хойи. Если по какой-то причине бой не состоится, у нас зарезервированы с HBO даты в марте и апреле. Но это не то направление, в котором мы хотим идти. Даже в этом случае мы постараемся найти наилучший вариант. Пока “Канело” не сказал, что не хочет проводить реванш, нет смысла обсуждать других оппонентов», — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.
Ранее промоутер Головкина рассказал, что представители «Канело» готовы начать обсуждение деталей реванш.
Между тем Fox Deportes сообщил о том, что команды Головкина и «Канело» согласовали дату второго поединка, который ожидается 5 мая следующего года.
В то же время место проведения реванша пока не определено. На право его принять претендуют сразу несколько площадок — AT`T Stadium в Далласе, Madison Square Garden в Нью-Йорке, а также T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где и состоялся первый бой между Головкиным и «Канело», завершившийся ничьей.