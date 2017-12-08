Флойд Мейвезер посетил тренировку казахстанки Фирузы Шариповой и посмотрел за ее работой в ринге

Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
В столицу России Мейвезер приехал по делам бизнеса. Во время визита он заехал в зал «Академия бокса», который принадлежит его компании TMT Money Team Russia.
На кадрах видно, как Мейвезер наблюдает за тренировкой Шариповой, а потом делает совместное фото с ней. Стоит отметить, что казахстанка уже встречала легендарного боксера в марте этого года, когда он приезжал в Москву на открытие своего зала.
Следующий бой Шарипова проведет 30 декабря в рамках вечера бокса на «Алматы Арене», а ее соперницей станет Джемилла Гонтарюк (13−4−1, 2 КО) из Бельгии. На кону в поединке будут стоять титул чемпионки мира по версии IBO и пояс WBC Silver во втором полулегком весе. Сейчас Шарипова владеет титулами WIBA и WBU в легком весе.
Добавим, что Шарипова претендует на звание «Самая сексуальная спортсменка Казахстана-2017» по версии Vesti.kz.