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11:25 (мск), источник: Vesti.kz

Флойд Мейвезер посетил тренировку казахстанки Фирузы Шариповой и посмотрел за ее работой в ринге

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший (50−0, 27 КО) во время визита в Москву посетил тренировку казахстанской боксерши Фирузы Шариповой (7−1, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

В столицу России Мейвезер приехал по делам бизнеса. Во время визита он заехал в зал «Академия бокса», который принадлежит его компании TMT Money Team Russia.

На кадрах видно, как Мейвезер наблюдает за тренировкой Шариповой, а потом делает совместное фото с ней. Стоит отметить, что казахстанка уже встречала легендарного боксера в марте этого года, когда он приезжал в Москву на открытие своего зала.

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Следующий бой Шарипова проведет 30 декабря в рамках вечера бокса на «Алматы Арене», а ее соперницей станет Джемилла Гонтарюк (13−4−1, 2 КО) из Бельгии. На кону в поединке будут стоять титул чемпионки мира по версии IBO и пояс WBC Silver во втором полулегком весе. Сейчас Шарипова владеет титулами WIBA и WBU в легком весе.

Добавим, что Шарипова претендует на звание «Самая сексуальная спортсменка Казахстана-2017» по версии Vesti.kz.

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