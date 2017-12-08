Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Иван Дычко прошел взвешивание перед боем с «Суперменом» в андеркарте у бывшего чемпиона WBC
Казахстанский
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Казахстанский
Дычко выступит в рамках вечера бокса, который пройдет во Флориде 8 декабря (утром 9 декабря по времени Астаны). Его соперником будет мексиканец Карлос Сандовал (10−14−1, 6 КО) по прозвищу «Супермен». Поединок рассчитан на шесть раундов.
Добавим, что главным событием вечера бокса станет бой между бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC, 35-летним канадцем Жаном Паскалем (31−5−1, 18 КО) и 27-летним Ахмедом Елбиали (16−0, 13 КО) из Египта.
Напомним, 27-летний Дычко начал профессиональную карьеру в текущем году и оба проведенных боя выиграл досрочно.