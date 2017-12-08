Иван Дычко прошел взвешивание перед боем с «Суперменом» в андеркарте у бывшего чемпиона WBC

Дычко выступит в рамках вечера бокса, который пройдет во Флориде 8 декабря (утром 9 декабря по времени Астаны). Его соперником будет мексиканец Карлос Сандовал (10−14−1, 6 КО) по прозвищу «Супермен». Поединок рассчитан на шесть раундов.

Добавим, что главным событием вечера бокса станет бой между бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC, 35-летним канадцем Жаном Паскалем (31−5−1, 18 КО) и 27-летним Ахмедом Елбиали (16−0, 13 КО) из Египта.