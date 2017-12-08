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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ломаченко vs Ригондо: кто лучший боксер мира?

Два двукратных олимпийских чемпиона — украинец Василий Ломаченко и кубинец Гильермо Ригондо — сойдутся 9 декабря в Нью-Йорке в бою, где на кону будут стоять титула и неофициальное звание лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории.

Источник: AFP 2017

Напомним, что 29-летний Ломаченко по прозвищу Хай-Тэк — чемпион мира по версии WBO, а 37-летний Ригондо — обладатель пояса WBA.

ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В БОКСЕ, ЕСТЬ У МЕНЯ

Промоутер украинца Боб Арум объявил дату боя сразу после победы своего подопечного над колумбийцем Мигелем Марриагой. Оставался вопрос — бой с Ригондо или реванш с Орландо Салидо, но вскоре стало известно и это. В послужном списке Ломаченко всего десять боев, один проигранный, но он не боится выходить на ринг с сильнейшими и отстаивать пояс. В активе Ригондо 18 поединков, один из которых был признан несостоявшимся.

Украинца прозвали Хай-Тэк за его невероятную технику. В этом поединке он будет, как обычно, виртуозен в исполнении ударов и, судя по открытой тренировке, отлично подготовлен физически. Ломаченко крупнее и мощнее соперника, но для такого технаря это не так важно. У него отличные скоростные характеристики, он наносит удары с разных углов, и может продолжать делать это на протяжении всего поединка.

— Все, что есть в боксе, есть у меня, — рассказал Ломаченко журналистам после открытой тренировки. — Очень умный, грамотный, сильный, быстрый, хитрый, с хорошей реакцией. Боксер высокого класса. Я не буду выходить и соревноваться с Ригондо, у кого лучше защита, я собираюсь выйти и победить. Только за счет защиты не побеждают. Трудности по ходу боя могут быть, они должны быть. Просто не будет — Ригондо знает, что делать в ринге. Тем самым мы поднимаем интерес к бою. Смогу ли удивить? Посмотрим, я собираюсь это сделать, я к этому готовился.

Гильермо РИГОНДО | Источник: AFP 2017

НА ДВЕ КАТЕГОРИИ ВЫШЕ

На стороне украинца будет и возраст. Все-таки Ригондо уже 37 лет. Возраст по боксерским меркам не самый ветеранский, но уже вполне солидный для экспериментов, ведь кубинцу пришлось подняться на две весовые категории ради этого поединка. Но, обладая хорошим ударом, Ригондо от этого ничего не потерял, а, возможно, даже приобрел — дополнительную мощь. Правда, из-за смены весовой категории ему может не хватить выносливости в поздних раундах, однако он учитывал этот момент.

В любом случае, это будет поединок одних из лучших боксеров мира вне зависимости весовых категорий. Оба соперника должны показать умный и качественный бокс, а уж какую тактику они подберут, чтобы постараться переиграть соперника — пока вопрос. Может получится как неспешное тактическое противостояние, так и насыщенный на события поединок. В любом случае должно быть интересно. Если многие «бои года» нас разочаровывали, то в этом случае шансы на такое развитие событий весьма невелики.

Многие оценивают шансы на победу как равные. Кажется, что у Ломаченко все-таки есть преимущество, но в таких конкурентных боях все может пойти по совершенно непредсказуемому сценарию. Тем интереснее будет смотреть поединок в Нью-Йорке. Если украинец победит, для него откроются новые горизонты. У него есть все для этого.

Василий ЛОМАЧЕНКО vs Гильермо РИГОНДО | Источник: Спорт-Экспресс
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