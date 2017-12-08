Ломаченко vs Ригондо: кто лучший боксер мира?
Два двукратных олимпийских чемпиона — украинец Василий Ломаченко и кубинец Гильермо Ригондо — сойдутся 9 декабря в
Два двукратных олимпийских чемпиона — украинец Василий Ломаченко и кубинец Гильермо Ригондо — сойдутся 9 декабря в
Напомним, что 29-летний Ломаченко по прозвищу
ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ В БОКСЕ, ЕСТЬ У МЕНЯ
Промоутер украинца Боб Арум объявил дату боя сразу после победы своего подопечного над колумбийцем Мигелем Марриагой. Оставался вопрос — бой с Ригондо или реванш с Орландо Салидо, но вскоре стало известно и это. В послужном списке Ломаченко всего десять боев, один проигранный, но он не боится выходить на ринг с сильнейшими и отстаивать пояс. В активе Ригондо 18 поединков, один из которых был признан несостоявшимся.
Украинца прозвали
— Все, что есть в боксе, есть у меня, — рассказал Ломаченко журналистам после открытой тренировки. — Очень умный, грамотный, сильный, быстрый, хитрый, с хорошей реакцией. Боксер высокого класса. Я не буду выходить и соревноваться с Ригондо, у кого лучше защита, я собираюсь выйти и победить. Только за счет защиты не побеждают. Трудности по ходу боя могут быть, они должны быть. Просто не будет — Ригондо знает, что делать в ринге. Тем самым мы поднимаем интерес к бою. Смогу ли удивить? Посмотрим, я собираюсь это сделать, я к этому готовился.
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На стороне украинца будет и возраст.
В любом случае, это будет поединок одних из лучших боксеров мира вне зависимости весовых категорий. Оба соперника должны показать умный и качественный бокс, а уж какую тактику они подберут, чтобы постараться переиграть соперника — пока вопрос. Может получится как неспешное тактическое противостояние, так и насыщенный на события поединок. В любом случае должно быть интересно. Если многие «бои года» нас разочаровывали, то в этом случае шансы на такое развитие событий весьма невелики.
Многие оценивают шансы на победу как равные. Кажется, что у Ломаченко