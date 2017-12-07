Флойд Мэйуэзер намерен получить российское гражданство
ТАСС, 7 декабря. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд
ТАСС, 7 декабря. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд
Мэйуэзер не выходил на ринг с 27 августа текущего года, когда в
«Я надеюсь получить российское гражданство, — сказал 40-летний спортсмен. — Сегодня у меня уже была возможность посмотреть жилье, которое может стать моим новым домом в России, но на все требуется время».
Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. Однако за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от 300 млн долларов).
После боя с Магрегором Мэйуэзер объявил об окончательном завершении карьеры, но позднее появилась информация о том, что американец возобновил тренировки для возвращения на ринг. Среди возможных соперников Мэйуэзера назывались казахстанец Геннадий Головкин, Макгрегор (бой-реванш) и британец Амир Хан.
Мэйуэзер не первый боксер, изъявивший желание получить российское гражданство — ранее российский паспорт получил соотечественник Мэйуэзера, бывший чемпион мира по боксу Рой