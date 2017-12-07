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22:15 (мск), источник: ТАСС

Флойд Мэйуэзер намерен получить российское гражданство

ТАСС, 7 декабря. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер-младший заинтересован в получении российского гражданства. Об этом Мэйуэзер сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: AFP 2017

Мэйуэзер не выходил на ринг с 27 августа текущего года, когда в Лас-Вегасе победил обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого поединка американец превзошел достижение своего соотечественника Рокки Марчиано по числу побед без поражений среди чемпионов мира (50 против 49).

«Я надеюсь получить российское гражданство, — сказал 40-летний спортсмен. — Сегодня у меня уже была возможность посмотреть жилье, которое может стать моим новым домом в России, но на все требуется время».

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Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. Однако за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от 300 млн долларов).

После боя с Магрегором Мэйуэзер объявил об окончательном завершении карьеры, но позднее появилась информация о том, что американец возобновил тренировки для возвращения на ринг. Среди возможных соперников Мэйуэзера назывались казахстанец Геннадий Головкин, Макгрегор (бой-реванш) и британец Амир Хан.

Мэйуэзер не первый боксер, изъявивший желание получить российское гражданство — ранее российский паспорт получил соотечественник Мэйуэзера, бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

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